Checkpoint Systems a fianco dei Retailer per una riapertura Smart, con una tecnologia di contingentamento utile e flessibile

La tanto attesa riapertura è da poco iniziata e risuona ormai ovunque il concetto chiave del contingentamento. Noi di Checkpoint abbiamo colto, fin dall’inizio della pandemia, la sfida tecnologica investendo risorse e ricerca nell’ambito delle prescrizioni normative e facendo tesoro dei suggerimenti da subito emersi nel dialogo costante con le imprese e le Istituzioni. Abbiamo monitorato negli ultimi due mesi una precisa evoluzione delle esigenze del settore Retail , e lavorato intensamente alla progettazione e produzione per fornire una serie di sistemi sofisticati che oggi si stanno già dimostrando fondamentali nel gestire l’emergenza. La pandemia ha cambiato il modo in cui viviamo, viaggiamo, facciamo acquisti… Molti imprenditori si chiedono oggi: quali sono le migliori pratiche che posso mettere in atto nella mia sede, nei punti vendita, negli uffici, nei magazzini e in tutti i luoghi di lavoro, per garantire la sicurezza dei miei dipendenti e dei miei clienti? In questa fase in cui alcune aziende rimangono chiuse e altre invece sono operative, stanno riflettendo su come tutelare i propri dipendenti e clienti, oggi e in futuro.