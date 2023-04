Checkpoint Systems acquisisce Alert Systems

L’azienda specializzata in Rfid e Rf Checkpoint Systems implementa i propri servizi con nuovi strumenti di rilevazione dei furti per il retail

Checkpoint Systems annuncia l’acquisizione di Alert Systems, azienda danese pioniera dell’Internet of Things (IoT) e che si occupa di rilevazione di metalli e magneti per il retail, componenti, quindi, per le barriere antitaccheggio nei negozi. Nello specifico, Alert Systems è specializzata nella fornitura di soluzioni volte all’identificazione degli strumenti utilizzati per i furti, come le boosterbag, borse rivestite internamente di carta stagnola, o i distaccatori illegali per staccare facilmente i tag.

Rafforzamento degli obiettivi

Con questa acquisizione si rafforza sempre più il purpose di Checkpoint: fornire soluzioni al mondo del retail per prevenire quanto più possibile le perdite. In relazione a ciò commenta il presidente di Checkpoint Worldwide, Ben Lilienthal: “La criminalità organizzata nel retail è in aumento a livello internazionale; solo negli Stati Uniti i retailer hanno registrato una crescita del 26,5% degli episodi nel 2021 e le differenze inventariali rappresenteranno quasi 100 miliardi di dollari di perdite nel 2022. Ciò è dovuto al fatto che i malviventi utilizzano metodi sempre più avanzati per sfuggire alla rilevazione”.

Checkpoint migliora l’offerta

Spesso, infatti, i ladri riescono a superare anche le tradizionali forme di antifurto Eas (Sorveglianza Elettronica degli Articoli), tra le forme di rilevazione di Checkpoint. Anche per questo, l’azienda migliora le proprie performance e la propria proposta con un tassello importante in più. “Checkpoint è da tempo nota per la sua vasta esperienza nel campo della sicurezza nel retail e non vediamo l'ora di fornire ai nostri clienti di tutto il mondo una gamma sempre più ampia di proposte per la prevenzione delle perdite per soddisfare ogni loro richiesta”, spiega ancora Lilienthal.