Checkpoint Systems Rfid ed Rf collettori di servizi

Antitaccheggio, inventario, geolocalizzazione, pagamenti, promozione dell'economia circolare... il tag Rfid e la tecnologia Rf nella visione di Checkpoint Systems a Euroshop 2023 integrano funzioni diverse e ampliano le possibilità della gestione dello store e della sua protezione. Ce ne ha parlato Alberto Corradini, business unit director Italy & Poland della società.

Le soluzioni Rfid ed Rf di Checkpoint Systems

La tecnologia Rfid permette oggi applicazioni molto più ampie e flessibili di solo qualche anno fa e la tendenza è quella di proporle tutte a retailer e produttori, per rispondere alle tante esigenze diverse legate a prodotti e contesti differenti.

A Euroshop Chechpoint Systems ha presentato la nuova antenna antitaccheggio Rf NS45 che può scomparire letteralmente nella cassa, per migliorare l'estetica dei negozi, oppure varchi Rfid molto ampi, che risultano più gradevoli per i clienti senza perdere in efficacia.

In partnership con Partner, Checkpoint Systems ha presentato la cassa self.

Per l'inventario, la possibilità di localizzare il prodotto e capire quando si trova fuori posto attraverso la lettura della posizione del palmare che sta censendo i prodotti.

Per i produttori di spirits, un tag su misura da applicare alla singola bottiglia non solo è leggibile anche per una tipologia di prodotto tipicamente "difficile" da taggare, ma permette di tracciarne i movimenti anche dopo la vendita come box da 6 bottiglie.

Per il libero servizio, un tag su misura fa scattare l'allarme sia quando il prodotto si allontana in maniera non prevista, sia quando si avvicina, per tutelare da furti con destrezza fatti spostando la merce e venendola a riprendere in un secondo momento.

Per le nuove normative europee che presto imporranno alla ristorazione di utilizzare solo stoviglie riutilizzabili, un tag Rfid studiato per una multinazionale del fast food presente in Francia verifica in ogni momento dove si trova lla stoviglia o il bicchiere, e se viene indebitamente sottratto.