Chef Express ha prodotto oltre 1 milione di kWh da propri impianti fotovoltaici. Sono quasi 200 i punti di vendita con monitoraggio consumi in real time

Le iniziative di Chef Express (Gruppo Cremonini) per la gestione energetica hanno evitato l'immissione di 32.813 tonnellate di CO2 nel 2023 grazie all’acquisto di energia elettrica con origine garantita da fonti rinnovabili e all’utilizzo di energia prodotta da impianti fotovoltaici proprietari. L’intensità del consumo energetico medio sul fatturato è diminuito del 29% rispetto al 2022. Chef Express ha inoltre incrementato del 22% rispetto all’anno precedente l’acquisto di prodotti da fonti sostenibili certificate.

Per rafforzare il percorso di sostenibilità, Chef Express ha consolidato la partnership con Gruppo Hera, una delle maggiori multiutility italiane, firmando un protocollo di intesa triennale nell’ambito del quale saranno attivati progetti di economia circolare per monitorare e valorizzare i rifiuti e ridurre gli sprechi alimentari, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030. Hanno anche attivato un progetto che prevede il ritiro degli oli vegetali esausti su punti di vendita Chef Express e la loro trasformazione in biocarburante lungo una filiera completamente tracciata e sostenibile. Questo progetto ha permesso di recuperare 128 tonnellate di oli, che sono state utilizzate per produrre biocarburante idrogenato, generando un risparmio di anidride carbonica e pari a 364 tonnellate rispetto alla produzione di gasolio tradizionale.

Grazie alla partnership con Too Good to Go, Chef Express ha salvato oltre 10.000 pasti. Va in questa direzione e consolida il valore sociale di questo impegno l’iniziativa #altripasti con la Onlus Banco Alimentare per la distribuzione di cibo alle persone e famiglie in difficoltà, a cui Chef Express ha donato l’equivalente di oltre 4.000 pasti.

Chef Express ha dedicato il 2023 anche alle sue risorse. Per poter ascoltare la voce di ognuno, alla fine del 2023 è nato Next, spazio digitale che collega la rete con le funzioni centrali, dove è possibile reperire informazioni, partecipare a iniziative e condividere i valori di Chef Express, scambiarsi opinioni per stimolare la crescita personale e collettiva. Un progetto che è parte integrante della strategia digitale espressa anche all’interno dell’organizzazione con l’ottimizzazione dei processi per avvicinare le persone, facilitare la comunicazione interna e garantire un ecosistema digitale inclusivo e dinamico. Proprio su Next, le persone di Chef Express hanno espresso la loro personale interpretazione dei valori aziendali attraverso frasi e pensieri, alcuni dei quali sono stati inseriti all’interno del report di sostenibilità. È confermato inoltre l’impegno nella formazione e valorizzazione delle risorse: nel 2023 sono più che raddoppiate rispetto al 2022 le ore di formazione erogate, per un totale di oltre 300.000 ore.

“La redazione del bilancio di sostenibilità è importante per Chef Express non solo in termini di rendicontazione e monitoraggio dei Kpi; testimonia anche la continuità e la passione con la quale strutturiamo progettualità in ambito Esg -commenta Sergio Castellano, Chief Quality & ESG Officer di Chef Express-. Il report racconta il viaggio che abbiamo fatto e tutto quello che abbiamo costruito nel 2023 con l’obiettivo di trasmettere i valori che animano la nostra azienda, di cui la sostenibilità è un pilastro. Come tale, lo decliniamo in tutte le attività che svolgiamo. Essere sostenibili per noi vuol dire adottare un approccio innovativo a queste tematiche, ponendole quindi alla base delle strategie aziendali, anche nella selezione di partner leader della sostenibilità che ci accompagnano nel nostro percorso”.