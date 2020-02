Chef Express, un 2020 ricco di aperture nei principali format

Incontrato da Gdoweek nel contesto dell'inaugurazione a Roma Termini dell’Open Colonna Bistrò, Cristian Biasoni, Ad di Chef Express, ha fatto il punto sugli investimenti e le principali aperture previsti per il 2020.

"Il piano di sviluppo prevede investimenti pari a 30 miliardi di euro solo per i marchi in concessione", ha annunciato Cristian Biasoni, parlando della strategia del gruppo per il 2020. "Svilupperemo su tutti i canali, dalle autostrade, alle stazioni ferroviarie e agli aeroporti". Altri investimenti sono previsti su city center e shopping mall con marchi noti, ma anche con novità: tra queste spiccherà Wagamama, la catena di sushi restaurant che Chef Express ha rilevato da Percassi.

"A Roma nel 2020 avremo tre novità -aggiunge Biasoni- come il nuovo Roadhouse, una bakery e un McDonalds. Altre aperture saranno a Roma Tiburtina, alla stazione di Napoli e altrove, per un progetto complessivo da oltre 20 nuovi punti di vendita".