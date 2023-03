Cia-Conad: a Padova il superstore pet friendly Spesa facile

Il punto di vendita di Cia-Conad, sviluppato su un'area di 2.500 mq, adotterà la formula every day low price e consentirà l'accesso agli animali di compagnia

Cambio insegna per il superstore Conad di Padova che riapre a insegna Spesa facile, in via Ostiala Gallenia 8. Il punto di vendita di Cia-Conad, sviluppato su un'area di 2.500 mq, adotterà la formula every day low price e consentirà l'accesso agli animali di compagnia, grazie agli appositi carrelli che si trovano all’ingresso. "Abbiamo creato il formato Spesa Facile -dice l’Ad di Cia-Conad, Luca Panzavolta- affinché i clienti tornino a percepire la spesa come una cosa semplice e quotidiana. Questo significa convenienza tutti i giorni tutto l’anno, con la garanzia delle grandi marche e la qualità dei prodotti a marchio Conad. Questo formato distributivo è particolarmente gradito, specie in questo momento storico, ma se il marchio Conad è leader di mercato in Italia non è solo per l’attenzione meticolosa che rivolgiamo a cortesia, convenienza e qualità. Sappiamo bene che chi entra da noi vuole trovare le referenze del proprio territorio come ortofrutta, salumi, carni e formaggi. Anche in questo negozio, quindi, abbiamo dedicato particolare cura all’esposizione dei fornitori del Veneto, che sono tanti e di altissimo livello".

Le caratteristiche dello store

L'area freschi si articola nei reparti di macelleria servita, gastronomia con banco caldo, pescheria, panetteria. Completano l'offerta l'enoteca, Parafarmacia e Bar Con Sapore Conad. In barriera, oltre alle casse veloci “fai da te” c'è la possibilità aggiuntiva di usare il terminale Spesa smart.