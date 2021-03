CIA-Conad: nuova apertura a Milano

Si amplia la presenza dell'insegna Conad a Milano con una struttura, ex Simply Auchan, realizzata in via della Ferrera. “Quella di oggi è una vittoria per tutti - afferma Giuseppe Sala, sindaco del Comune di Milano- soprattutto per i lavoratori, che hanno conservato il posto, cosa che in questo momento storico è più che mai importante”.

Il punto di vendita si sviluppa su una superficie di circa 1.060 mq e sarà gestito dalla società S.R. Di Davide Neirotti, socio Conad. Con questo locale CIA-Conad potenzia la sua presenza in città dove opera con 28 negozi.

“È un punto di vendita particolare poiché non rientrava nel progetto riguardante le nuove acquisizioni -sottolinea l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati Conad Luca Panzavolta-. La particolare e positiva attenzione da parte dell’amministrazione comunale e delle istituzioni civiche del territorio, per le funzioni di utilità sociale che il nuovo supermercato riveste, ci hanno convinto non solo ad acquisirlo, ma anche a ristrutturarlo totalmente. Inoltre, nel cambio di insegna, abbiamo tutelato il posto di lavoro di tutti i 28 addetti che già collaboravano con la precedente catena Auchan”.

L'offerta rispecchia la tradizione dell'insegna proponendo l'ortofrutta e macelleria a libero servizio, la pescheria servita e gastronomia con una proposta di piatti caldi. Ampio spazio al biologico al locale e ai prodotti a Km zero. In barriera sono attive nove casse, di cui quattro self-service.