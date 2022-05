Numeri in crescita per Cia-Conad che chiude il 2021 registrando un aumento delle vendite pari al +10% e +1,26% a rete omogenea

Crescono le vendite di Cia-Conad che nel 2021, seppur con le difficoltà ormai note legate alla pandemia, ha registrato trend positivi. I dati della cooperativa, attiva con 277 punti di vendita e 78 tra bar, ristoranti Con sapore, parafarmacie, distributori di carburante, petstore e negozi di ottica, evidenziano vendite al dettaglio per 2,54 miliardi (+1,26% a rete omogenea, +10% in assoluto). In aumento anche le vendite della cooperativa ai soci passate da 1.490 a 1.634 milioni. "I risultati che presentiamo sono ancor più significativi se si considera che il 2021 si è caratterizzato a livello nazionale per un mercato in leggera decrescita e un andamento della gdo positivo a rete corrente, ma negativo a parità di negozi rispetto all’anno precedente -dichiara l’Ad di Cia-Conad Luca Panzavolta-. Dopo la pandemia, purtroppo, ci troviamo di fronte a una sorta di tempesta perfetta, fra guerra, aumento dei costi dell’energia e delle materie prime. In questa fase riteniamo primario difendere il potere d’acquisto delle famiglie, in particolare attraverso il prodotto a marchio e le nostre politiche continuative di prezzi bassi e fissi, ma l’inflazione alimentare sta erodendo margini e volumi. Il nostro obiettivo è portare la rete a superare i 3 miliardi di euro di fatturato entro il 2025. La nuova sede a Forlì fa parte di questo piano di sviluppo: contiamo di terminare i lavori entro l’estate e inaugurare gli uffici entro la fine del 2022 ".

La quota di mercato del gruppo, che opera in Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, San Marino, Marche, e parte della Lombardia, si attesta al 9,34%. Lo scorso anno ha visto un importante incremento del numero di Carta Insieme più Conad Card utilizzate dai clienti, ora a quota 164mila nel territorio CIA (+7,4%) per un totale di quasi 423 milioni di euro di spe­se. Il prodotto a marchio Conad vale il 36% degli acquisti da parte dei clienti, con punte del 47% nel canale City. Il gruppo occupa inoltre 11mila persone (+2%) e ha dedicato tempo e risorse per la formazione con una stima di circa 12.500 ore/uomo erogate nel 2021.

Lo sviluppo

La cooperativa ha ampliato la rete con quattro store a Marotta (Pu), San Mauro Pascoli (Fc), Tavagnacco (Ud) e Lugo (Ra). A queste vanno aggiunte le inaugurazioni di 4 pet store e 32 ristrutturazioni totali e parziali. Più forte anche la rete logistica. Sono, infatti, entrati in piena operatività i secondi 10.000 mq del magazzino generi vari di Forlì, che ha raggiunto i 50.000 mq complessivi e può ospitare circa 7.500 referenze. In totale sono 8 i magazzini della cooperativa, per un totale di oltre 139mila metri quadri.

Sostenibilità

Per onorare gli obiettivi nel rispetto dell'ambiente, Cia-Conad ha attivato numerosi progetti

tra i quali gli interventi di riqualificazione energetica di numerosi store con investimenti per oltre 6,1 milioni di euro che hanno portato a un risparmio di energia pari a 267 tep/anno e a una riduzione di emissioni pari a 626 tonnellate di CO2/anno. Tra le azioni significative anche la posa in opera di un nuovo impianto fotovoltaico di circa 1.200KW sopra l’ampliamento del magazzino Generi Vari di Forlì.