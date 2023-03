Cigierre si prepara alle sfide 2023 con tre nuovi top manager

Cigierre rafforza il vertice aziendale, con Mario Perego, group head of HR, Stefano Faccin (chief operating officer) e Luca Moi (chief supply chain officer)

Cigierre, società di riferimento nello sviluppo e nella gestione di ristoranti tematici e del casual dining, si prepara alle sfide del 2023 con tre nuovi top manager che vanno ad affiancare il fondatore e amministratore delegato Marco Di Giusto e il direttore generale Stefania Criveller, contribuendo alla definizione delle linee guida e degli obiettivi strategici. Se Mario Perego, responsabile di gruppo delle risorse umane (Group Head of HR), è un volto nuovo all’interno dell’azienda, Stefano Faccin e Luca Moi hanno una lunga storia all’interno di Cigierre: da febbraio 2023 sono rispettivante chief operating officer e chief supply chain officer.

Mario Perego, entrato alla guida delle risorse umane in Cigierre lo scorso autunno, è laureato in storia all’Università Statale di Milano. Specializzatosi all’Istud Business School e alla Business School Imd di Losanna, ha iniziato la sua carriera professionale in ambito Ict, occupandosi di project management per grandi progetti Erp. Da più di vent’anni nell’ambito risorse umane, ha ricoperto, prima dell’arrivo in Cigierre, ruoli di crescente responsabilità in Lindt & Sprungli e per gruppo Heineken in Italia, svolgendo per entrambe le aziende la funzione di direttore delle risorse umane.

Luca Moi, nuovo chief supply chain officer di Cigierre, ha iniziato il suo percorso all’interno dell’azienda nel 2006. Manager con oltre 20 anni di esperienza, è stato assunto inizialmente all’interno della società friulana come responsabile operativo gestioni dirette, per poi diventare, circa due anni dopo, direttore acquisti, ruolo che ha ricoperto per 11 anni. Nel 2020, ha ampliato le sue mansioni, diventando direttore acquisti e sviluppo prodotto: carica mantenuta fino alla recente promozione a chief supply chain officer.

Anche Stefano Faccin, chief operating officer, anche lui da febbraio 2023, ha iniziato la sua carriera professionale in Cigierre, nel 2011. Faccin è stato assunto, inizialmente, nel team Start Up e come responsabile manutenzioni per gestire le attività di apertura dei locali. Poi ha assunto il ruolo di capo area e, nello stesso periodo, quello di vice direttore delle operations. Prima della sua recente promozione a chief operating officer, ha ricoperto ruoli di crescenti responsabilità come business unit manager di Old Wild West e poi di corporate business manager.

“Con Mario Perego, la famiglia di Cigierre ha acquisito un nuovo, grande talento -commenta Marco Di Giusto, fondatore e amministratore delegato di Cigierre-. Mentre Stefano Faccin e Luca Moi, anch'essi dirigenti di altissima caratura, sono l’ennesima dimostrazione che all’interno della nostra azienda è possibile crescere, fino ad arrivare a ricoprire cariche sempre più rilevanti”.