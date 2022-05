Cimbali dedica un portale eCommerce a Faemina

Il portale eCommerce attivato da Gruppo Cimbali è rivolto al consumatore finale e rende disponibili i modelli della macchina Faemina

Il Gruppo ha attivato un portale eCommerce dedicato alla vendita di Faemina e dei suoi accessori rivolto al consumatore finale con la disponibilità dei due modelli della macchina Urban e Classy nelle diverse varianti colore, così come il macinadosatore Touch&Match, ma anche il merchandising con una prima offerta di prodotti, dai branded set cappuccino ed espresso, fino ai cosiddetti ‘pressini’, passando per le ‘reusable coffee cup’ ed altri strumenti, compreso il set brewing per l’utilizzo della funzione filtro proposta per Faemina. L'eCommerce è accessibile dal sito web Faema, nella sezione at home.

“Il 2021 è stato un anno importante per Gruppo Cimbali che, con il lancio di Faemina, ha fatto il suo ingresso nel segmento home e small business aprendosi ad un dialogo diretto con il consumatore. L’apertura del canale eCommerce si inserisce appieno nella strategia di posizionamento di Faemina, per ampliare le opportunità di distribuzione del prodotto e offrire ai nostri consumatori una possibilità di acquisto sempre più semplice ed immediata” spiega Enrico Bracesco, direttore generale di Gruppo Cimbali.

Il portale verrà implementato anche in Europa e nei paesi UAE, Australia, UK e, a seguire, anche nei paesi asiatici.

La sostenibilità e le caratteristiche di Faemina

L’azienda punta all’innovazione e alla digitalizzazione dei suoi prodotti e servizi in un’ottica sempre più sostenibile. Faemina, firmata da ItalDesign, è prodotta con materiali eco-sostenibili, e, tra le altre soluzioni che razionalizzano il dispendio energetico, ha uno stand-by automatico che limita la dispersione di energia e una caldaia coibentata che garantisce l’isolamento termico e riduce le dispersioni di calore. Presenta un design ideale sia per l’ambiente domestico sia anche per gli Small Business come ad esempio boutique, concept store, bistrot. La macchina è accompagnata dal nuovo macinadosatore home/prosumer Faema Touch&Match a firma Chris Fletcher con un display touch di facile utilizzo, una regolazione delle macine manuale.