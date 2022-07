Cioccolatitaliani e Cedrata Tassoni hanno creato un nuovo gusto disponibile dal 15 luglio al 15 settembre 2022 in 30 punti di vendita di Cioccolatitaliani

Cioccolatitaliani e Cedrata Tassoni non hanno bisogno di arzigogoli presentativi. Sono due brand notissimi, in Italia e all'estero, uno nel retail&ristorazione (gelaterie/pasticcerie/caffetterie), l'altro, Cedrata Tassoni, è anche un marchio storico (Cedral Tassoni nacque nel 1793 a Salò, sulle sponde del Lago di Garda, ed è entrata a far parte del Gruppo Lunelli nel 2021) oltre che la più famosa bibita al cedro. Insieme propongono un nuovo gusto disponibile però solo dal 15 luglio al 15 settembre in 30 punti di vendita sul territorio italiano. Il gusto Cedrata Tassoni è una ricetta creata da Roberto Lobrano, punto di riferimento della cultura italiana del gelato, sviluppata grazie all'equilibrio tra bibita originale e succo del lime che aiuta ad esaltarne le caratteristiche citriche e dissetanti. Per ottenere in modo naturale il colore originale Tassoni è stato aggiunto qualche pistillo di zafferano. Il risultato è un bouquet aromatico e una colorazione simili alla cedrata originale, ma con la cremosità tipica del gelato di Cioccolatitaliani.

“L’amore per lo stile di vita italiano in tutte le sue espressioni è il principio che ha guidato la partnership con Tassoni -commenta Vincenzo Ferrieri, fondatore e ceo Cioccolatitaliani-. In particolare, l’estate italiana per noi è stare con la famiglia, gli amici e condividere prodotti che fanno parte della nostra storia. Cioccolatitaliani, con questa collaborazione vuole esaltare la tradizione italiana e la sua mission di brand che è quella di dare gioia attraverso la creazione di prodotti esperienziali ricchi di storia e valori”.

“La collaborazione con Cioccolatitaliani nasce dalla passione condivisa per il gusto di qualità, la cura dei dettagli e la voglia di sperimentare nel rispetto della tradizione” -aggiunge Simone Masè, direttore generale Gruppo Lunelli e ceo Cedral Tassoni-. Il progetto si inserisce nella strategia di potenziamento della brand awareness attraverso la creazione di sinergie con settori affini all’idea di eccellenza Made in Italy per raggiungere nuove frontiere geografiche e transgenerazionali come solo un buon gelato d’estate sa fare”.