Cisalfa lancia il format multi brand Intersport Superstore

Nuova insegna per Cisalfa Group che a fine giugno inaugura due punti di vendita Intersport Superstore con un'offerta di abbigliamento e accessori per lo sport

Debutterà a fine giugno la nuova insegna di Cisalfa Group con due primi negozi Intersport Superstore, un format multi brand dedicato all'abbigliamento, accessori e attrezzature per lo sport ed il tempo libero. “Crediamo in un mondo in cui il benessere nasce dallo sport: così intendiamo rendere l’attività sportiva ancora più accessibile a tutti, che è anche un modo per promuovere l’inclusione sociale e la cultura di uno stile di vita salutare e del movimento" spiega Boris Zanoletti, direttore generale di Cisalfa Group.

Le caratteristiche del format

Gli store avranno metrature superiori ai 2.500 mq e saranno organizzati per sport, genere e fasce di prezzo, facilitando la ricerca e l’acquisto. La comunicazione interna è mirata a semplificare la spesa del cliente attraverso segnaletica, caratterizzazioni tramite colori, immagini e personalizzazioni. Instore saranno allestiti corner per servizi dedicati, tra cui l'incordatura delle racchette da tennis, la manutenzione e riparazione delle biciclette e un servizio di stampa personalizzata per abbigliamento. Dal punto di vista dell’esperienza digitale in negozio, sono presenti chioschi self-service per controllare la disponibilità dei prodotti, ottenere informazioni dettagliate sui prodotti, finalizzare l’acquisto online via eCommerce e registrarsi in autonomia al programma di loyalty (e scoprirne i vantaggi). Inoltre, i consumatori hanno la possibilità di interagire con schermi digitali che forniscono informazioni su promozioni in corso e tutorial di allenamento.

In un'ottica green, i negozi Intersport Superstore prevedono un’illuminazione a Led finalizzata a ridurre i consumi energetici del 50% rispetto all’illuminazione tradizionale, oltre a impianti di riscaldamento e condizionamento di ultima generazione, con pompa di calore, collegati a un sistema di telegestione centralizzato per una riduzione degli sprechi energetici del 5-10%. Infine, le strutture perimetrali degli espositori saranno realizzate in materiali eco-sostenibili, tra cui metallo e legno certificato FSC e PEFC.

L'offerta

In assortimento una gamma di oltre 12.000 referenze online e 8.000 instore provenienti da più di 70 marchi tra cui Adidas, Asics, Columbia, Joma, Merrell, Nike, Puma e The North Face, a prezzi competitivi, oltre a una selezione di brand proprietari o in licenza esclusiva, tra cui Firefly, Energetics e Mckinley.

L'offerta, rispetto ai negozi Cisalfa Sport, sarà maggiormente incentrata su prodotti, accessori e attrezzature per ogni tipo di sport e attività outdoor, oltre a una selezione lifestyle, con fasce di prezzo più accessibili anche per i migliori brand internazionali. L'obiettivo è di assecondare le esigenze di un pubblico variegato e di tutte le età, caratterizzato sia da consumatori sportivi che ricercano soluzioni tecniche e una più ampia offerta di brand sia da famiglie che desiderano avvicinarsi al mondo dello sport per la prima volta. L'assortimento sarà disponibile anche online attraverso il canale eCommerce.

I progetti di sviluppo

Per il 2024, è in previsione l’apertura di tre punti di vendita, di cui i primi due nel mese di giugno a Tavagnacco (Ud) e Tor Vergata (Rm), per un totale di circa 160 assunzioni e 5 milioni di euro di investimenti. La strategia di sviluppo prevede l’apertura di ulteriori 4 negozi entro la fine del 2025 raggiungendo così oltre 400 assunzioni e 11,5 milioni di euro di investimenti.