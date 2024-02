Gallery. Cisalfa Sport si consolida in Trentino Alto Adige

Sesto punto di vendita nella regione per Cisalfa Sport che a Rovereto (Tn) propone un punto di vendita con il format di ultima generazione, diviso per mondi e attento all'ambiente

Con un investimento da 700.000 euro, Cisalfa Sport realizza il punto di vendita aperto a Rovereto, situato nell'area nota come La Favorita. L'insegna propone il format di ultima generazione con un focus sulla sostenibilità. Lo store è stato pensato per far vivere un’esperienza immersiva, più facile e intuitiva ai visitatori grazie a spazi disegnati per orientare il cliente in aree per genere, per occasione d’uso, oltre che per i principali

brand e attività sportive quali training, home fitness, running, pallacanestro, calcio, sci, outdoor, pallavolo, tennis e padel.

Le aree espositive sono state ottimizzate per ridurre la densità di prodotti, senza penalizzare la selezione, e migliorare la presentazione da un punto di vista estetico e tecnico delle collezioni. Il punto di vendita si estende su un'area di circa 1.500 mq e offre in assortimento oltre 100 tra i brand più importanti di vari sport come per esempio: running, pallacanestro, calcio, sci, outdoor, pallavolo, tennis, padel.

Il rispetto per l'ambiente

In un'ottica green, di riduzione dell’impatto ambientale dei consumi e di miglioramento dell’efficientamento energetico, sono stati usati materiali in linea con questi obiettivi. La struttura, compresa di travi, pilastri e copertura, è stata realizzata in legno, materiale che garantisce un confort di isolamento termico-acustico più elevato e performante rispetto alle tradizionali strutture in cemento armato prefabbricato. Inoltre, sono stati posati tamponamenti perimetrali termoisolanti per ridurre la dispersione termica, mentre l’energia fornita dall’impianto fotovoltaico di oltre 100 kW si stima possa coprire in

autoconsumo circa il 40% del totale fabbisogno elettrico. Infine, il negozio presenta l’illuminazione a LED (-50% di consumi stimati rispetto all’illuminazione tradizionale), un impianto di riscaldamento e condizionamento di ultima generazione collegato ad un sistema di telegestione centralizzato (-5/10% di sprechi in base all’impianto e al negozio) e strutture perimetrali degli espositori in legno certificato FSC e PEFC.

La rete di Cisalfa Sport

Cisalfa Sport è presente in Trentino-Alto Adige con 6 negozi e oltre 100 collaboratrici e collaboratori. Questa apertura va ad aggiungersi alla rete del marchio che conta oltre 150 store.

“Questo è il secondo negozio che inauguriamo a Rovereto e il primo nel 2024 -afferma Ismaele Niero, sales director di Cisalfa Sport-. Crediamo in un mondo in cui il benessere nasce dallo sport e questo significa anche ampliare o migliorare la nostra rete. Nel 2024, prevediamo di aprire circa 10 nuovi negozi sul territorio nazionale e ristrutturare diversi punti di vendita, ma soprattutto creare e offrire nuovi posti di lavoro”.