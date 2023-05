Citterio segmenta grazie alla ricerca, le novità a Tuttofood

Diverse le novità di Citterio a Tuttofood tra la tradizione, territorialità e innovazione anche per un consumo on the go

All’edizione 2023 di Tuttofood Citterio si è presentata con tante novità di prodotto, frutto di un lavoro di attenta analisi del mercato e dei trend e di una continua ricerca della migliore qualità da poter offrire ai propri consumatori. Le novità presentate sono Vivere all’Italiana, Sofficette Salame Ventricina piccante 60g, Sofficette Bresaola di Tacchino 60g, Unduetris senza Glutine & senza Lattosio 80g. Vivere all’Italiana è una nuova linea che comprende i migliori salumi della tradizione nazionale, in vaschetta preformata di piccola grammatura, con il prodotto disposto a mano per un aspetto gourmet e prezioso. Una nuova linea pensata per il mercato domestico e anche per quello estero.

Un’altra novità sono le Sofficette Salame Ventricina piccante 60g, un prodotto che si va a inserire nella linea storica in pratica vaschetta, da consumare ovunque e da portare sempre con sé. Il Ventricina piccante di Casa Citterio è arricchito con pasta di peperone piccante e ha un gusto piacevole ed equilibrato. In evidenza le Sofficette Bresaola di Tacchino 60g, l’alleato ideale per una dieta sana ed equilibrata. Ricca di proteine nobili (21g per confezione) e povera di grassi con solo l’1,5. Ultima novità è Unduetris senza Glutine & senza Lattosio 80g, una nuova referenza che va ad arricchire la gamma.

Citterio offre al consumatore uno snack con l’inconfondibile gusto e qualità di UnDueTris, che in più soddisfa le promesse legate a trend del benessere: sottili fette di Salame più fette di Formaggio senza lattosio, più croccanti Grissini senza glutine.