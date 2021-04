Classico, leggero o affumicato? A ognuno il suo Galbanetto affettato!

La famiglia Galbanetto cresce e si fa gamma!

Dopo il lancio del Galbanetto Tradizionale affettato, due nuovi gusti conquisteranno il banco frigo, sempre nel comodo e pratico formato da 60 g:

- il Napoli, con la caratteristica grana grossa e il suo sapore affumicato;

- il Magretto, con il 30% di grassi e di sale in meno*.

Ma le novità non finiscono qui! Grazie al vassoio in carta riciclabile, le nuove confezioni degli affettati Galbanetto sono più sostenibili e sono composte dal 70% in carta. Un motivo in più per scoprire tutti i nuovi gusti!

Insomma, che siate dei tradizionalisti, degli appassionati dei sapori forti o degli amanti del mangiare leggero… abbiamo il Galbanetto affettato giusto per voi, fatto con solo carne 100% italiana e la garanzia del brand numero uno** dei salamini in Italia.

*rispetto al Salame Milano. Fonte: CREA - Tabella di composizione degli alimenti - Aggiornamento 2019.

**Fonte: IRI. Categoria: salamini PF+PV, dati a vol. e val. anno 2020, Iper+Super+Superette (esclusi i prodotti a peso variabile non codificabili).