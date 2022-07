Codè Crai Ovest rinnova il sito online

Nuovo sito per Codè Crai Ovest che ha rinnovato lo spazio online con contenuti e informazioni in grado di dialogare in modo efficace con il cliente

Nuova immagine, contenuti rinnovati, informazioni più dettagliate. Codè Crai Ovest rende più moderno il proprio portale, realizzato da Invenia. La cooperativa torinese, che oggi conta 220 soci fra Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia, per un totale di quasi 400 punti di vendita marchio Crai in tutto in nord ovest d’Italia, indirizza ai consumatori un sito internet nuovo per rispondere meglio alle esigenze di oggi. L'idea creativa è di Mario Guglielminetti, consulente marketing digitale Codè Crai Ovest. "L’esigenza di un portale autonomo da quello di Crai Italia -spiega la cooperativa- nasce dalla volontà di agevolare un dialogo ancora più diretto e immediato con i consumatori, raccontando loro le iniziative promozionali ma anche informandoli sulle novità green, sugli eventi, sui nuovi servizi e sulle possibilità di assunzione nel gruppo. Particolare è l’attenzione verso i soci e verso l’espansione della cooperativa, grazie alla presenza di una sezione dedicata alle nuove aperture di supermercati Crai sul territorio che offre una vetrina e un’occasione di racconto per ogni singolo punto di vendita".

Com'è strutturato il sito

Il portale sottolinea la tradizione dell'azienda e la sua storia, così come i valori tramandati e che oggi rappresentano gli asset del gruppo, oggi attivo con tre format differenti: Cuor di Crai per superfici inferiori ai 200 mq, Crai per locali tra 200 e 800 mq e Crai extra per aree superiori a 800 mq. Il sito dedica una sezione apposita alle news e una ad aperture e ristrutturazioni con immagini a corredo. I punti di vendita della catena si possono geolocalizzare nella mappa dedicata. Il portale, inoltre, dedica un'area per eventuali collaborazioni commerciali, alle posizioni lavorative aperte e a possibili candidature. In uscita in contemporanea con il sito anche la nuova newsletter aziendale. Infine, il sito crea collegamenti diretti sia con le pagine social sia con la piattaforma per la vendita online.