Codè Crai Ovest: 30 milioni di investimento per nuove aperture

Entro i primi mesi del 2022 Codè Crai Ovest aprirà 30 punti di vendita grazie a un investimento di 30 milioni di euro potenziando la rete vendita che raggiungerà quota 400 con le aperture in programma. Il gruppo, che conta 220 soci distribuiti fra Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia, con un Cedis a Malta dove sono presenti diversi store, prevede di chiude l'anno in corso con risultati positivi: +15% in linea con l'incremento già registrato nel 2020: un anno che ha permesso di registrare un +25% di fatturato (oltre 70 milioni di euro in più rispetto al 2019), superando i 340 milioni di euro.

Le attività sostenibili

Il processo di rinnovo nell’ottica del risparmio energetico è iniziato circa cinque anni fa con investimenti che hanno coinvolto la sede Codè Crai Ovest di Leinì ma anche i punti di vendita a marchio nel nord ovest d’Italia.

Nello specifico, per ridurre al minimo l’impatto ambientale, Codè Crai Ovest ha ristrutturato e riorganizzato i 10.000 mq del magazzino del fresco installando centrali frigorifere di ultima generazione ad alto rendimento che hanno permesso una riduzione sensibile dei consumi di energia elettrica, e una pompa di calore ad alta efficienza. La centrale termica a gpl del magazzino del secco è stata sostituita da una centrale termica a condensazione a ridotto impatto ambientale. Infine è stato sostituito l’impianto di illuminazione a tubi fluorescenti del magazzino del secco con un nuovo impianto a tecnologia led con sensori di presenza e di illuminazione ambientale ed un sistema di analisi e monitoraggio informatico continuativo e permanente dei consumi.

Codè Crai Ovest: i numeri

I centri distributivi contano una superficie di 25.000 mq per il secco, 3.000 mq per i surgelati, 10.000 mq per il fresco. Inoltre sono oltre 30.000.000 i colli movimentati ogni anno con più di 8.000 referenze, oltre 1.200 prodotti a marchio, 90 mezzi dedicati per le consegne giornaliere.