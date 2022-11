Codè Crai Ovest stila il profilo del consumatore consapevole

Coripet stila un'analisi insieme a Codè Crai Ovest per tracciare una panoramica del consumatore consapevole con l'obiettivo di attivare soluzioni concrete

I consumatori consapevoli sono al 58,8% donne, con una età media superiore ai 35 anni. Emerge dallo studio Coripet voluto da Codè Crai Ovest. L'insegna, attenta alle tematiche ambientali, con questo progetto si pone l’obiettivo di conoscere meglio il proprio bacino di utenza per poter proporre soluzioni e attivare iniziative per stimolare comportamenti sostenibili. Tra le attività già intraprese, l'installazione in 30 suoi store, dislocati in quattro regioni, altrettanti eco compattatori per il recupero delle bottiglie di plastica.

Gli intervistati

Oltre il 90% degli intervistati dichiara di essere il responsabile d’acquisto della propria famiglia e di occuparsi quindi in prima persona della spesa. Il 10% di “non responsabili di acquisto” è composto di conseguenza dagli utenti più giovani, under 35 anni. Tra gli intervistati, a fronte di una percentuale di diplomati in linea con la statistica nazionale, si è riscontrata una quota decisamente superiore di laureati (il 28% contro il 20% nazionale istat). La coscienza ambientale di questi utenti è molto elevata: oltre l’80% reputa le tematiche ambientali «totalmente» o «molto importanti» ed è disponibile ad impegnarsi personalmente pur di riciclare le bottiglie di plastica nel modo corretto. Oltre il 18% degli intervistati infatti fa oltre 5 Km per raggiungere il supermercato Crai con l’eco compattatore. Per il 93% degli intervistati la partecipazione al progetto per il recupero della plastica è considerata una concreta risposta da parte del punto vendita a insegna Crai alla problematica del riciclo del Pet.