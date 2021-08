Codè Crai Ovest e lo spreco alimentare

Nemmeno la pandemia, con le difficoltà di approvvigionamento emerse soprattutto nelle prime settimane dalla diffusione globale del coronavirus, ha fermato il fenomeno dello spreco alimentare, che anzi ha visto crescere le proprie dimensioni.

Secondo uno studio realizzato nei mesi scorsi dalla Scuola Superiore Sant’Anna per l’Osservatorio Metronomo, il 44% delle aziende intervistate ha segnalato per il 2020 una crescita dello spreco alimentare nell’ordine del 15%, con il 41% di frutta e verdura è andato disperso.

Numeri che fanno impressione se parametrati alle difficoltà che tante famiglie stanno attraversando in questa fase. Ed è così che le campagne di sensibilizzazione assumono un peso crescente per stimolare comportamenti virtuosi. L’ultimo annuncio in questo campo arriva da Codè Crai Ovest: dal 26 Agosto in tutti i punti di vendita Crai di Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d’Aosta partirà la campagna anti-spreco Aiutaci a salvare il cibo, attraverso la quale i consumatori potranno trovare un reparto dedicato ai prodotti in scadenza, caratterizzato da sconti fino al 50%.

“Lo stile della spesa è cambiato e i consumatori sono sempre più attenti agli sprechi”, è la constatazione dalla quale parte Rossella Pastorino, responsabile marketing & comunicazione Codè Crai Ovest. A questo proposito cita una recente indagine Nielsen che ha messo in evidenza come circa il 30% dello spreco alimentare in Italia avvenga tra le mura domestiche, quindi a partire dalla spesa. Coldiretti ha stimato che sono 5,2 milioni le tonnellate di alimenti finiti nella spazzatura nel 2020 e che gli sprechi domestici rappresentano in valore ben il 54% del totale.

Gli obiettivi dell'operazione

“Volendo essere sempre più vicini alle esigenze dei nostri clienti abbiamo scelto di impegnarci in questa campagna anti spreco che consentirà di acquistare la qualità che da sempre al centro della nostra insegna ma al tempo stesso di alleggerire il conto alla cassa", sottolinea Pastorino, che aggiunge: “Da molti anni promuoviamo iniziative concrete, capaci di produrre un impatto significativo in termini di sostenibilità. Siamo sicuri che la campagna Aiutaci a salvare il cibo darà riscontri estremamente positivi, consentendo a noi e ai nostri consumatori di compiere azioni concrete nel contrasto allo spreco alimentare”.

Visioni di lungo periodo

Questa iniziativa si aggiunge ad altre attività organizzate da Codè Crai Ovest nei suoi punti di vendita per limitare l’ecological footprint e contribuire a combattere il cambiamento climatico. Alcuni esempi in questo senso sono l’utilizzo di materiali di consumo riciclabili o compostabili nei banchi di gastronomia, ortofrutta e macelleria, l’utilizzo di carta riciclata e la crescente proposta di dispenser per la vendita del prodotto sfuso, dall’acqua in vetro ai detersivi fino alla frutta secca.