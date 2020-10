Coin Excelsior ospita il brand sostenibile Skin of nature

All'interno dei department store Coin Excelsior di Milano, situato in Corso Vercelli, di Roma in via Cola di Rienzo e di Trieste in Corso Italia, entra la proposta del marchio lifestyle Skin of Nature, ispirato alla bellezza della natura, realizzato dalla creativa Elena Beraldo. L'offerta comprende capi activewear dedicati allo yoga, leggings e reggiseni sportivi per allenamenti, hiking e corsa.

Ogni collezione trae suggestione da uno specifico ambiente naturale e svela storie di esplorazione, di natura e delle sue meraviglie. “La Natura è una fonte infinita di ispirazione - afferma Elena Beraldo-. Ha una bellezza sfuggente, perfetta e senza tempo e diventa un elemento di unicità in abiti in cui di solito performance e funzionalità sono le principali leve di acquisto. Ogni capo ha una sua storia, un elemento di sorpresa che ci fa sorridere e ci fa sentire noi stessi”.

Al centro della filosofia del brand, quindi, c'è la tutela della natura. La riduzione di rifiuti e degli scarti, la creazione di materiali più sostenibili e duraturi e la riduzione dei consumi di acqua e sostanze chimiche rispetto alla produzione tradizionale sono tra i principali obiettivi di sostenibilità ai quali il marchio ha ambito fin dal primo momento. Per la realizzazione della collezione Aquatilis, per esempio, sono state riciclate 25.000 bottigliette di plastica.