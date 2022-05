Coin rinnova la partnership con Fondazione Airc

Coin sosterrà la ricerca contro il cancro e la Fondazione Airc in occasione della Festa della mamma coinvolgendo alcuni punti di vendita

In occasione della Festa della Mamma, Coin sosterrà la ricerca contro il cancro insieme ad alcuni dei brand presenti negli store in tutta Italia, attraverso il finanziamento di una borsa di studio intitolata Coin&Partner. Questa iniziativa rafforza la collaborazione tra l'insegna e la Fondazione Airc alla quale donerà, inoltre, dal 2 all’8 maggio il 5% dei ricavi delle vendite online. "Abbiamo ricevuto una calorosa risposta dai nostri brand, che ci hanno permesso di dare un aiuto concreto alla ricerca e a tutte le donne" dichiara Monica Gagliardi, direttore marketing e digital transformation di Coin che elenca i partner aderenti: Daunen Step, Pepe Jeans, Blauer, L’Atelier du Sac e Pash bag by L’Atelier du Sac, Manila Grace, Rezet 360°, Trucco, Woodwick, Millefiori Milano e Yankee Candle. La partnership si inserisce all’interno dell’iniziativa L’Azalea della Ricerca di Fondazione Airc, che ogni anno si rinnova in occasione della Festa della Mamma. Anche i clienti potranno contribuire tramite due iniziative: attraverso una raccolta alle casse in tutti i department store, e attraverso l’acquisto di una mug di Coincasa in edizione limitata.

”A Coin e ai suoi partner va il nostro ringraziamento per aver scelto di sostenere una borsa di studio Airc, che consentirà a un giovane talento della ricerca oncologica di arricchire la propria formazione in Italia” dichiara Niccolò Contucci, direttore generale di Fondazione Airc per la ricerca sul cancro.