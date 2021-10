Coin propone il format Lifestyle Hub con gli showroom esperienziali

Per valorizzare l'esperienza di acquisto in store, Coin lancia il format Lifestyle Hub, ossia showroom esperienziali, collocati a ingresso del punto di vendita, dedicati a più settori merceologici: dall'automotive green alla tecnologia, dal travel ai servizi alla persona con un'offerta che comprende anche auto elettriche e piccoli elettrodomestici, saloni di bellezza e agenzie di viaggi. Gli spazi sono stati sperimentati nei department store di Milano, in piazza V Giornate, di Catania e Napoli e al Coin Excelsior di Roma in via Cola di Rienzo.

“L’introduzione degli showroom esperienziali rientra nella strategia di potenziamento dell’omnicanalità di Coin: a breve distanza dell’esordio della nostra boutique virtuale, ora è lo store il protagonista del rilancio. Crediamo infatti nel valore dei luoghi fisici - lo confermano la nuova recente apertura a Torino e la prossima a Roma- come punti di aggregazione e di ritrovo, realtà in grado di contribuire a creare energia nelle città e dove poter dare espressione alla propria personalità con libertà -dichiara Roland Armbruster, amministratore delegato di Coin spa-. Coin, grazie ai suoi 35 negozi nelle principali città italiane, rappresenta la perfetta entry door per i marchi best in class dei rispettivi ambiti di attività e siamo molto soddisfatti dei risultati finora raggiunti. Gli italiani stanno dimostrando un forte desiderio di riappropriarsi degli spazi comuni, del proprio tempo e delle esperienze da condividere. Noi vogliamo rispondere a questo ritrovato entusiasmo con nuovi approcci allo shopping".