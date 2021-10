Coin: uno store al centro commerciale Roma Est

Si consolida la presenza di Coin nella Capitale con un punto di vendita, il sesto in città, realizzato al centro commerciale Roma Est. "Coin rappresenta da sempre un punto di riferimento per Roma e per i romani, come dimostrano gli oltre 8 milioni di ingressi nei nostri store e i 200 mila titolari di Coincard -commenta Roland Armbruster, Ad di Coin spa-. Per questa ragione abbiamo scelto di continuare a investire e a crescere nella Capitale, aggiungendo un nuovo spazio ai 17.000 mq di punti vendita già aperti in città. Pensiamo che questo sia un segnale importante di ripartenza, da dare non solo ai nostri clienti, ma anche alle 500 persone che già lavorano con noi".

Il negozio Coin di Roma si sviluppa su un unico piano, per una superficie totale di oltre 2.000 mq. Il mondo della bellezza è posizionato ad ingresso dello store con un'offerta in linea con la tradizione dell'insegna che propone in questo spazio le fragranze dei top brand tra cui Dolce&Gabbana, Versace, Gucci, Armani. Seguono i prodotti per lo styling dei capelli con i marchi Olaplex, PYT e Federico Fashion Style. Per la beauty routine vengono proposti i cosmetici Lancôme, Shisheido e L’Occitane e il make up di Mia, oltre ai trattamenti per la cura della pelle di Teaology, realizzati utilizzando materie prime da fonti rinnovabili e ingredienti naturali come le foglie di tè.

A seguire le aree dedicate all’abbigliamento e accessori donna e uomo. Si chiude con la collezione Coincasa dedicata all’home decoration.

Il team di lavoro impiegato in questo punto di vendita è formato da 35 persone. Tra i servizi è disponibile la Coincard insieme a consegna a domicilio, click&collect, pagamento rateale.