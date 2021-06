Coin sostiene le attività economiche locali

Riparti con Coin è il progetto avviato dall'insegna sul territorio nazionale per sostenere le realtà locali che operano nei territori in cui Coin è presente. L'iniziativa serve, infatti, per spingere la ripresa economica e sociale del Paese, colpito dalla pandemia. Il progetto è stato avviato con la collaborazione degli operatori dei settori turismo, ristorazione, cultura, fitness e tempo libero. Non è il primo progetto a cui Coin lavora per dare un supporto agli esercenti messi in difficoltà dalle restrizioni anticontagio. Lo scorso anno Coin aveva avviato l'iniziativa Coin@home raccontata in questo articolo.

Come partecipare a Riparti con Coin

Per sostenere questa iniziativa i clienti Coin potranno richiedere la card Riparti con Coin (gratuita per i possessori di Coincard, il programma loyalty della catena di department store e al costo di 5 euro per tutti gli altri) e usufruire di condizioni agevolate per le attività aderenti al progetto. Inoltre le oltre 300 attività locali che hanno risposto all’appello verranno promosse e otterranno visibilità tramite i network fisici e digitali di Coin.

L'attività prevede anche il sostegno a Il Petalo Bianco, lo sportello di ascolto e sostegno psicologico contro la violenza sulle donne già attivo nel department store in Piazza V Giornate a Milano, che progressivamente troverà spazio anche in altre città. In questo contesto le donne e le persone in difficoltà avranno potranno rivolgersi gratuitamente al team di psicologi Fare X Bebe Onlus.

“Abbiamo fortemente voluto questa iniziativa che prende vita dopo le attività che ci hanno accompagnato in questo lungo periodo di pandemia come: #bastauncaffè che offriva speciali sconti a chi presentava lo scontrino dell’esercente locale, il ciclo di incontri digitali Coin@home e lo sportello, che ora potenzieremo ulteriormente, contro la violenza sulle donne Il Petalo Bianco –sottolinea Monica Gagliardi, direttore marketing & digital transformation di Coin spa-. Tutti progetti che vogliono sollevare attenzione al territorio ed evidenziare le esperienze uniche da vivere nei prossimi mesi nel nostro Bel Paese”.