Coinvolgere i consumatori con un gusto straordinario? Yes You Kanzi®!

Soddisfare i consumatori con un’esperienza di gusto straordinaria fino a giugno? Yes You Kanzi®

È un pubblico dinamico, sempre alla ricerca di un’iniezione di energia. Per loro, in questa seconda parte della stagione Kanzi® mette in campo iniziative ad alto tasso di coinvolgimento, a partire da una nuova tappa della Deejay Ten, la maratona di Radio Deejay.

Dopo il successo alla Deejay Ten di Milano in ottobre, che ha visto la distribuzione di 30 mila mele, anche il 26 marzo a Torino gli appassionati di musica e running potranno provare in prima persona il gusto unico di Kanzi®, e ricaricarsi con il suo morso croccante e la sua polpa succosa.

La mela dal gusto straordinario sarà inoltre onair su Radio Deejay per due settimane nel programma Mega Jay con Gianluca Gazzoli.

Ma il coinvolgimento dei consumatori non si ferma con la Deejay Ten: fino al 31 marzo torna online l’iniziativa Yes You Kanzi®. Su www.yesyoukanzi.it gli italiani possono far sentire la loro voce, raccontando i loro trucchi e consigli per avere più energia nella vita di tutti i giorni. Partecipando, si ha la possibilità di ricevere uno speaker bluetooth di ultima generazione, per ricaricarsi a suon di musica!

Disponibile fino a metà giugno, Kanzi® è commercializzata in Italia dai Consorzi VOG e VIP.