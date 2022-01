Colvin: la nuova vita dell’eCommerce per fiori e piante

L'azienda, specializzata nella vendita online di fiori e piante, sta rimodulando la sua immagine rinnovando la propria brand identity con l'obiettivo di raggiungere un nuovo posizionamento nel settore florovivaistico in Europa. Colvin ha infatti avviato un'operazione di totale rinnovamento completo, coinvolgendo tutti i canali e mercati, in collaborazione con l'agenzia internazionale Koto.

L’evoluzione del marchio prevede una narrativa più creativa, impegnata e connessa con utenti e agricoltori. Questo cambiamento si inquadra nel concetto Make life vibrant, con un messaggio indirizzato ai consumatori perché possano rendere la loro vita più allegra grazie a odori e colori di fiori e piante.

“Questa evoluzione del marchio trova le sue ragioni più profonde proprio nel perché Colvin ha voluto entrare nel mondo dei fiori e delle piante, con la forte volontà di reinventarlo. È il frutto di tutte le esperienze vissute insieme ai nostri utenti in questi 5 anni, che sono stati protagonisti, insieme a noi, di emozioni e momenti decisamente intensi. In questa nuova fase vogliamo continuare a costruire, giorno dopo giorno, un mondo più vivace, mettendo sempre al centro i clienti gli agricoltori, i partner e il team. Il nostro linguaggio grafico e verbale diventa un’esplosione di colore e grande impatto mentre il sistema del marchio si rinnova totalmente per trasmettere energia positiva a tutti coloro che già ci conoscono e che ci conosceranno” dichiara Emma Pueyo, vp brand&creative di Colvin.

Il lancio della nuova brand identity non a caso coincide con il Blue Monday, considerato il giorno più triste dell'anno. Con questa coincidenza il marchio vuole sottolineare l'aspetto vivace dei fiori, in grado di dare vibrazioni positive. Per questo motivo l'immagine rinnovata punta su colori accesi e tonalità decise come il rosa, il lilla e l'arancione. Modificato anche il sito web, così come i diversi canali di comunicazione e alcuni degli elementi visivi più iconici

del brand come la Colvin Box.

La specificità di Colvin

Tra gli aspetti più significativi di Colvin c'è il lavoro del team svolto direttamente con gli agricoltori di tutto il mondo che ha permesso la creazione della prima rete senza intermediari del settore. In questo modo il brand riesce a fornire fiori e piante provenienti direttamente dai campi, ad un prezzo più equo sia per gli agricoltori che per gli utenti. Questo modello consente di oltrepassare il tradizionale sistema basato per lo più sull’asta olandese.