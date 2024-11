Come diventare un retailer di riferimento per i clienti?

Assortimento mirato, disponibilità costante e programmi fedeltà: ecco i tre pilastri per la fedeltà nel retail

I tre pilastri del successo: Assortimento, Disponibilità, Customer Engagement

In un mercato sempre più competitivo, i clienti scelgono con maggiore attenzione il loro supermercato di fiducia. Spesso non si tratta solo di prezzo o di vicinanza, la scelta è influenzata anche da altri fattori che incidono sulla loro esperienza di acquisto. L’esperienza dei leader del settore mostra tre aspetti che sono particolarmente importanti: un assortimento mirato, la disponibilità dei prodotti e un programma di fidelizzazione allettante. Le tecnologie moderne e le soluzioni informatiche possono aiutare i retailer a ottimizzare questi elementi chiave, consentendo loro di ottenere maggiore successo nel mercato.

Gestione dell'assortimento: Comprendere i desideri dei clienti

Quando i clienti si recano al supermercato, cercano prodotti che rispondano ai loro gusti. Per questo motivo, l'assortimento deve riflettere non solo le tendenze di mercato, ma anche le peculiarità dei clienti locali e includere diverse fasce di prezzo. La gestione dell'assortimento per categorie di prodotto rappresenta un’alternativa efficace ai tradizionali approcci, permettendo di creare un assortimento orientato al cliente e di raggruppare i prodotti in base alle caratteristiche principali. Tuttavia, è possibile gestire questo processo manualmente? E quanto è conveniente farlo senza automazione?

I moderni sistemi gestionali, come Retano ERP, semplificano la selezione dell'assortimento per ogni punto vendita, tenendo conto di tutte le caratteristiche del negozio, dalle dimensioni degli scaffali al posizionamento e cliente target. Il sistema collega le categorie dell'assortimento ai formati specifici dei negozi. Ogni prodotto viene valutato in base a diverse caratteristiche, fasce di prezzo e obiettivi di vendita, come la generazione di margine, il profitto e l'attrazione dei clienti. Queste proprietà fungono da indicatori per l'analisi, supportando i category manager nel raggiungimento di un equilibrio ottimale tra le categorie nell'assortimento.

Disponibilità dei prodotti: mai più scaffali vuoti

Uno dei momenti più frustranti per i clienti è trovare scaffali vuoti, soprattutto quando si tratta di prodotti di uso quotidiano o di offerte promozionali. Aumentare i volumi di riordino non rappresenta sempre la soluzione migliore, in particolare per i prodotti freschi e freschissimi. È fondamentale che il retailer trovi un equilibrio nelle scorte per evitare sia l’overstocking che la rottura di stock. La chiave per una gestione efficace delle scorte risiede nella creazione di un sistema di rifornimento basato su modelli di previsione della domanda più appropriati per ciascun prodotto. Tuttavia, questo è solo un aspetto del successo; un elemento altrettanto importante è la tempestiva esposizione dei prodotti sugli scaffali secondo i planogrammi condivisi.

“In Retano affrontiamo questa sfida in modo globale, utilizzando tecnologie avanzate integrate nelle nostre soluzioni,” spiega Gianni Cassano, Country Manager di Retano Solutions. “Gli algoritmi di AI in Retano SCM prevedono la domanda per singolo prodotto e calcolano i volumi di riassortimento ottimali. Questo assicura una disponibilità continua dei prodotti senza sovraccaricare i magazzini. Quando i prodotti arrivano in negozio, è importante esporli in base ai planogrammi approvati e rifornirli tempestivamente in base alle vendite. Per questo, Retano Shelfspace include un portale web e un'app mobile con moduli BPM e chat integrati. Il personale dei negozi riceve istruzioni su come aggiornare il layout e riferisce sull'avanzamento. Gli algoritmi di AI nel sistema di riconoscimento dei prodotti confrontano le esposizioni reali con i planogrammi, segnalando eventuali irregolarità o gap a scaffale.”

Programma di fidelizzazione: creare un legame con il cliente

La Customer engagement è fondamentale per il successo di un retailer. I clienti cercano non solo sconti, ma anche ricompense personalizzate per la loro fedeltà.

Con Retano Loyalty&CRM, i retailer possono sviluppare programmi di fidelizzazione personalizzati in base al comportamento e alle preferenze di ciascun cliente. L'analisi dei dati consente di offrire promozioni su misura, comunicazioni mirate e bonus speciali. L'AI del sistema prevede il rischio di abbandono e ottimizza la gestione dei vari segmenti di clienti, migliorando l'esperienza complessiva e rafforzando la loro fedeltà. Inoltre, l'app mobile offre ai clienti la possibilità di gestire facilmente i propri punti fedeltà, di monitorare le offerte speciali disponibili e di ricevere notifiche su nuove promozioni ed eventi, rendendo i clienti più coinvolti nel processo.

Per conquistare la fedeltà dei clienti, è necessario che i retailer conoscano in maniera sempre più approfondita le loro esigenze. Un assortimento mirato, la disponibilità dei prodotti e programmi di fidelizzazione efficaci sono elementi fondamentali su cui i rivenditori devono lavorare costantemente. Le tecnologie moderne possono offrire un supporto significativo, alleggerendo il carico delle operazioni più laboriose. Con il giusto equilibrio tra innovazione e attenzione ai dettagli, il supermercato diventa così un punto di riferimento quotidiano per il cliente.

