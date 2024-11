Come l’accuratezza d’inventario gioca un ruolo fondamentale nei negozi al dettaglio

L'uso di RFID nei negozi retail migliora la precisione dell'inventario, riducendo errori e aumenti di scorte. Il sistema iD Gate Pro di Nedap offre prestazioni sopra il 95%, design innovativo e dati accurati, ottimizzando la gestione delle perdite

Senza l'uso della tecnologia RFID, i conteggi dell'inventario nei negozi retail si limitano spesso a una o due volte all'anno. Questa ridotta frequenza può impattare negativamente l'accuratezza dei dati, portando a errori che si trascinano fino al conteggio successivo. Inoltre, i conteggi manuali sono intrinsecamente imprecisi poiché soggetti a errori umani, il che comporta inevitabili imprecisioni.

Con il tempo, queste imprecisioni possono accumularsi al punto che i retailer tenderanno a fidarsi solo parzialmente dei dati di inventario a loro disposizione. Infatti, i retailer che non adottano tecnologie RFID registrano una precisione d'inventario che oscilla tra il 65% e il 75%, il che significa che in un terzo dei casi non è chiaro quale sia esattamente l'inventario disponibile. Questo livello di imprecisione può portare a una mancanza di prodotti disponibili in negozio per l'acquisto, e di conseguenza una cattiva customer experience.

Le conseguenze di una scarsa accuratezza d’inventario vanno oltre la semplice perdita delle vendite, includendo:

Annullamenti di ordini

Operazioni inefficienti

Scorte esaurite o produzioni eccessive

I retailer dovrebbero oggi offrire esperienze di acquisto senza intoppi e al contempo senza perdite. Il primo passo per raggiungere questo obiettivo è implementare un sistema EAS affidabile basato su tecnologia RFID. Con prestazioni eccezionalmente elevate, una linea di allarme accurata e un design moderno, l'iD Gate Pro di Nedap rappresenta una nuova era per i sistemi EAS basati su RFID.

Prestazioni di rilevamento superiori al 95%

L'antenna iD Gate Pro può raggiungere prestazioni di rilevamento superiori al 95% anche in ambienti di vendita difficili, con molte interferenze, senza aumentare il numero di falsi allarmi.

Aumenta la superficie di vendita

iD Gate Pro consente di esporre capi di abbigliamento molto vicino all'ingresso. Ciò significa che puoi ampliare la tua area di vendita, esponendo più prodotti.

Design ripensato

L'antenna iD Gate Pro combina efficienza ed eleganza: consente una visuale aperta nel negozio grazie alla sua altezza limitata, pur fornendo un deterrente visivo contro i ladri.

Linea di allarme

iD Gate Pro emette allarmi solo nel momento in cui il prodotto passa tra i varchi. Non un metro prima, non un metro dopo. Una reazione rapida, fondamentale per permettere al personale del negozio di intervenire.

Meno etichette rigide necessarie

Grazie alle sue prestazioni eccezionali, iD Gate Pro apre la strada alla riduzione dell'uso di etichette rigide. Ciò consente pagamenti più flessibili e rapidi, una maggiore velocità nella messa a scaffale dei prodotti e un notevole risparmio di tempo.

Dati accurati

iD Gate Pro raccoglie dati su tutti gli articoli che passano dall'uscita grazie ai loro EPC univoci. Analizza i dati con iD Cloud Loss Prevention e costruisci una strategia agile per prevenire le perdite.

Connettività integrata

Ovviamente, iD Gate Pro presenta una connettività integrata, che consente aggiornamenti sullo stato del sistema, accesso remoto per la risoluzione delle anomalie e regolazioni delle prestazioni.

Gestione delle prestazioni RFID EAS

Nel tool cloud-based EAS Performance Manager, puoi monitorare le prestazioni di rilevamento, i report sugli allarmi e i problemi relativi a tutti i tuoi sistemi EAS basati su RFID di Nedap.

Con iD Gate Pro, i retailer possono finalmente combinare un'esperienza di acquisto fluida con una prevenzione delle perdite altamente efficiente, aprendo la strada a un futuro più sicuro, connesso e orientato alla crescita delle vendite.

