Come ottimizzare le attività operative in ambito retail e hospitality

Joe Barnes, EMEA Regional Product Manager, Zebra Technologies

Oggi, i settori retail e hospitality sono sempre più guidati da pagamenti con carta e dalle aspettative dei consumatori verso soluzioni che migliorino costantemente la loro esperienza. È quindi importante implementare tecnologie in grado di abilitare attività operative più intelligenti e di massimizzare le opportunità di profitto ora e in futuro.

Integrare stampanti mobile nelle attività di vendita al dettaglio o di hospitality permette di ottimizzare i costi di base e consente agli operatori in movimento di stampare on-demand, gestendo al meglio le esigenze dei clienti.

Ridurre i costi in modo intelligente

Spesso, i rivenditori e i fornitori di servizi di ricettività sono convinti che, per equipaggiare i dipendenti con stampanti e scanner mobile, sia necessario un software middleware che colleghi questi dispositivi. Ma, in realtà, non è così: persino le stampanti mobile a basso costo sono in grado di svolgere molte funzioni senza la necessità di un costoso middleware ‘intelligente’. Infatti, acquistando una stampante mobile Zebra, si investe soprattutto in un software in grado di gestire la funzionalità e le prestazioni del dispositivo hardware.

In un'attività di vendita al dettaglio o di hospitality, le funzionalità di "stampa sul posto" possono essere adottate ovunque, migliorando contestualmente la produttività degli operatori in prima linea in ambienti remoti o contesti critici.

Per esempio, il tempo che i dipendenti impiegano a compilare le fatture potrebbe essere speso per visitare un maggior numero di clienti. Le stampanti mobile, versatili e convenienti, consentono di stampare ricevute ovunque, migliorando l'esperienza del cliente e aumentando i ricavi.

Al tempo stesso, nei punti vendita le funzionalità di stampa mobile possono avere un impatto diretto e positivo sulla qualità del servizio al cliente e sulla produttività dei dipendenti, che possono stampare etichette on-demand e aggiornare più rapidamente eventuali modifiche di prezzo, oltre a eseguire più rapidamente le operazioni di verifica sulle etichette a scaffale. Ciò permette di garantire una maggiore accuratezza.

Le molteplici applicazioni e i casi d'uso

Se un cliente acquista un articolo di piccole dimensioni e si trova di fronte a lunghe code, il personale addetto può offrire rapidamente funzionalità di POS (Point-of-Sale) mobile. Attraverso una soluzione integrata di scansione e stampa da fissare alla cintura o da portare a tracolla, l’operatore può scansionare rapidamente il codice a barre dell'articolo, evadere l’acquisto e stampare istantaneamente una ricevuta fisica o in alternativa una ricevuta elettronica.

Quando i prezzi dei prodotti devono essere aggiornati, il personale del negozio può spostarsi in modo rapido ed efficiente all'interno del punto vendita e stampare le nuove etichette dove necessario. Le istruzioni vengono inviate da una postazione cloud centrale direttamente ai dispositivi tramite connettività WLAN per stampare le etichette nel formato giusto e con le informazioni corrette.

L'utilizzo di etichette adesive linerless consente di risparmiare tempo e di ridurre il potenziale rischio di spostamento/inceppamento della carta utilizzata dalla stampante.

La gestione intelligente assicura che l'etichetta successiva venga stampata solo quando la precedente viene staccata. Ciò permette di migliorare i comportamenti sostenibili di un’azienda riducendo gli sprechi e le emissioni di carbonio nel processo di produzione linerless.

Inoltre, le stampanti mobile consentono di ottimizzare l'efficienza delle applicazioni Click & Collect. Quando un cliente entra in negozio per ritirare un acquisto effettuato online, una soluzione mobile combinata di stampante e scanner permette di scansionare il codice a barre dell'articolo, associarlo al cliente ed emettere una ricevuta fisica o elettronica. Questi dispositivi possono anche stampare un tag RFID per tracciare un articolo presente in negozio, dal magazzino alla cassa. Se poi il cliente ha necessità di restituire l’articolo, un sensore apposito è in grado di identificare il prodotto quando rientra in negozio. In questo modo, gli operatori che usano la stampante mobile posso elaborarne l’effettiva restituzione stampando una nuova ricevuta e una nuova etichetta dell'articolo che, se già indossato, potrebbe avere un prezzo inferiore.

Stampa rapida ed efficiente, con un'autonomia estesa

Le stampanti mobile utilizzate nelle attività del comparto retail e quello dell’hospitality devono essere robuste e affidabili, oltre a garantire la massima flessibilità e durata per un'ampia gamma di casi d'uso. Per questo motivo, è necessario che la batteria assicuri lunga durata e che sia in grado supportare l'intero turno di lavoro. Non da ultimo, è fondamentale disporre di un sistema di monitoraggio remoto della batteria per l'intera flotta di stampanti.

Sia che gli operatori abbiano necessità di stampare etichette che riportino prezzi scontati in negozio, prendano ordini di cibo o bevande o che lascino un avviso di consegna alla porta del cliente, la stampante mobile serie ZQ300 di Zebra è la soluzione ideale, veloce, flessibile e affidabile.

Il modello per ambienti interni consente agli addetti di registrare le vendite in qualsiasi punto del negozio, evitando così i casi di rinuncia all'acquisto e migliorando l’esperienza dei clienti. Questa stampante mobile è in grado di resistere alle cadute e agli urti quotidiani negli ambienti di vendita al dettaglio e di hospitality, produrre ricevute di alta qualità e garantire un'autonomia sufficiente per i turni di lavoro sul campo più lunghi. Tutti i modelli della serie ZQ300 offrono le connessioni wireless più veloci sul mercato, una batteria best-in-class e tecnologie di alimentazione per un'autonomia estesa e potenti funzionalità di gestione remota. Tutto questo riduce sensibilmente il costo totale di proprietà.

> Più versatilità e valore: La serie ZQ300 è in grado di stampare ricevute, etichette o entrambe, oltre a offrire tutte le opzioni di carica possibili – installazioni su piccola o grande scala, su veicolo o domestiche – per soddisfare le esigenze di scalabilità di ogni azienda

> Compatibilità ottimale: La serie ZQ300 supporta la connessione Bluetooth e Wi-Fi. In questo modo, è facile passare dall'utilizzo della stampante come dispositivo collegato alla rete cloud all'interno di una struttura all'utilizzo della stessa stampante abbinata ad un "computer mobile" (un dispositivo aziendale o un tablet Zebra, oppure un dispositivo iOS o Android dell'utente) per operare fuori sede, migliorando ulteriormente la mobilità degli operatori.

> Durevolezza per design: La serie ZQ300 è una stampante leggera, caratterizzata da un design industriale di qualità elevate che garantisce il massimo comfort di utilizzo per tutto il turno di lavoro. Inoltre, è possibile scegliere tra un alloggiamento elegante con estetica consumer, perfetto per i negozi più attenti al design, oppure quello antigraffio rinforzato, in grado di resistere alle intemperie.

> Facile gestione remota: Aggiornamento, monitoraggio e risoluzione dei problemi delle stampanti mobile possono essere gestiti in tempo reale da una postazione centrale con gestione remota Bluetooth di Zebra per migliorate i tempi di operatività.

Sicurezza e prestazioni del dispositivo superiori

La serie ZQ300 di Zebra è dotata del software Print DNA integrato, che offre alle aziende funzionalità all’avanguardia come strumenti di gestione remota, che garantiscono maggiore sicurezza e aggiornamenti continui, affinché le stampanti funzionino al massimo delle loro potenzialità.

Il software Print DNA combina il sistema operativo personalizzato di Zebra Link OS per stampanti mobile con una suite di prodotti software intelligenti che supportano le funzionalità dei dispositivi dell’azienda, contribuendo a garantire che la sicurezza e le prestazioni della stampante mobile siano sempre ottimizzate.

Queste funzionalità all’avanguardia, sempre attive in background, consentono di bloccare un dispositivo quando è connesso alla rete o di aggiornare le patch di sicurezza senza perdere tempo. Il software Print DNA ottimizza anche le prestazioni della batteria per garantire una maggiore durata e una migliore gestione da remoto dei dispositivi e dello stato della batteria. È anche possibile utilizzare il software per personalizzare la produzione di diversi formati di etichette attraverso un'unica stampante mobile.

Una gamma completa di stampanti mobili

Qualunque sia il settore di riferimento che necessita la stampa di codici a barre, etichette, ricevute o biglietti, Zebra è in grado di offrire la soluzione più in adatta. Il portfolio tecnologico dell’azienda è molto ampio e include soluzioni per molti settori verticali, in grado di rispondere a sfide, ambienti e budget differenti. I prodotti Zebra, infatti, sono scalabili e si adattano a soddisfare le specifiche esigenze nel settore retail e hospitality.

Per sapere di più sulla versatilità e sull’affidabilità delle stampanti mobile della serie ZQ300 di Zebra, visitate il sito zebra.com.