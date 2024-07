Come valorizzare i prodotti freschi con l’innovazione nel packaging

Evento di aggiornamento sugli imballaggi sottovuoto per l’industria e i retailer presso Packforum di Sealed Air svoltosi il 13 giugno

Una giornata dedicata ai materiali, alle soluzioni e alle tecnologie per l’imballaggio sottovuoto quella organizzata da Sealed Air il 13 giugno presso il Packforum di Passirana di Rho (Mi). L’impiego delle pellicole Darfresh per l’imballaggio sottovuoto su una varietà di prodotti alimentari freschi è stato esaminato da più punti di vista, dalle potenzialità che esse offrono per la comunicazione al consumatore, alla riduzione della quantità di materiale che può essere impiegato per l’imballaggio, alla durata della shelf life, alla conservazione delle qualità organolettiche degli alimenti, alla risposta ai requisiti del ppwr, il regolamento Ue per la riduzione e il riciclo degli imballaggi.

Uno spazio particolare è stato dedicato alle ricerche che vengono condotte in laboratorio sulla risposta dei vari tipi di alimenti alle condizioni di esposizione e conservazione, dall’umidità, alla esposizione alla luce, alla temperatura, al tempo di esposizione al danneggiamento fisico, al ruolo dei micro e macrorganismi che possono influire sul colore, sulla struttura della carne, modificare le caratteristiche sensoriali e causare la perdita di nutrienti.

La ricerca viene fatta anche sull’impatto che le diverse tipologie di imballaggi hanno sulla conservazione e sulla protezione dei diversi tipi gli alimenti e sul comportamento degli imballaggi stessi durante il trattamento dei cibi, che sia, per esempio, l’uso in un forno a microonde domestico industriale o durante un processo di imballaggio fatto senza che vi sia un trattamento termico degli alimenti. Packaging adeguati devono garantire la sicurezza del prodotto, la qualità della conservazione durante la shelf life e ridurre l’impatto sull’ambiente.

La giornata è proseguita con la presentazione delle pellicole e delle soluzioni sviluppate da Sealed Air per la protezione sottovuoto dei diversi tipi di alimenti e con la dimostrazione dei risultati che derivano dall’utilizzo, in diversi contesti, di pellicole di diverso spessore e materiali, compresi quelli in cellulosa resistenti all'umidità.

Protezione, conservazione degli alimenti, riduzione della quantità di materiale utilizzato sono fra i vantaggi delle pellicole per l’imballaggio sottovuoto degli alimenti, mentre le potenzialità di stampa sulla superficie delle pellicole permette l’uso come mezzo di comunicazione nei confronti del consumatore.

La giornata si è chiusa con la visita al laboratorio di Sealed Air dove è stato possibile assistere alle dimostrazioni di imballaggio con i sistemi modulari di imballaggio progettati da Sealed Air.

