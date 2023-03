Comprami Pure, la differenziata che fa la differenza

Cosa c’è nel mezzo tra visione e realtà? L’impegno dell’ingegno, e il desiderio di fare la differenza

La realtà è l’innovazione di WEPA che risponde alla crescente richiesta del mercato di avere a scaffale una carta ad uso domestico in grado di combinare i temi di sostenibilità, economia circolare e qualità. Recycled Nature Pure è la tecnologia che consente a WEPA di essere il primo produttore in Europa di fibre premium a basso impatto ambientale.

I cartoni e la carta provenienti dal riciclo quotidiano sono trasformati in nuovi prodotti di carta tissue, chiudendo un ciclo che parte dalle azioni virtuose di ognuno di noi. La tecnologia Recycled Nature Pure è la dimostrazione pratica di come una visione diventi una realtà che fa la differenza.

WEPA è una multinazionale a conduzione familiare con sedi in Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Gran Bretagna. Il Gruppo è uno dei tre maggiori produttori europei di carta ad uso domestico in pura cellulosa, e porta avanti una politica di innovazione tecnologica per migliorare sempre più la sostenibilità della sua offerta in tutta Europa. WEPA Group registra un fatturato di circa 1,3 miliardi di euro, e impiega più di 4000 collaboratori detenendo l’8% delle quote di mercato europee.

WEPA in Italia presenta Comprami Pure, la prima carta igienica prodotta al 100% con carta e cartone riciclati. Una carta morbida e sicura dal colore naturale che evidenzia la sua sostenibilità e l’assenza di utilizzo di sbiancanti chimici. Una proposta innovativa che si rivolge ai consumatori sensibili alla salvaguardia dell’ambiente, offrendo una scelta consapevole e sostenibile senza rinunciare alla qualità a cui sono abituati.

Lo stile di comunicazione onpack della linea Comprami è caratterizzato da un dialogo diretto con il consumatore a scaffale: il prodotto parla in prima persona presentando le proprie caratteristiche in modo chiaro e sincero.

Comprami Pure è la carta che ti sorride ogni giorno: morbida e di ottima qualità. Il connubio perfetto tra tecnologia e materie prime che permette di diminuire l’impronta ecologica del 70%.

Comprami Pure carta igienica 4 rotoli, 3 veli, 300 strappi di qualità rivoluzionaria con una nuova fibra sostenibile.