La comunicazione diretta e concreta: i volantini cartacei

White paper di approfondimento sul ruolo del volantino cartaceo, che trova una rafforzata ragion d’essere e complementarietà nella trasformazione digitale in corso

Il volantino cartaceo rappresenta un evergreen e un efficace punto d’incontro per un’integrazione tra fisico e digitale, il cui futuro prevede un’evoluzione mirata a raggiungere un grado sempre più elevato di personalizzazione per gli utenti.

Il volantino cartaceo, inoltre, si conferma come un media ricercato dai consumatori in fase di pianificazione della spesa e di confronto tra diversi competitor nella ricerca di promozioni e scontistica. Sarebbe, tuttavia, riduttivo relegarlo a questa funzione, in quanto rappresenta uno strumento strategico per creare una comunicazione d’insegna di valore, contribuendo su entrambi i versanti della fidelizzazione al brand e della lead generation.

Il White Paper, partendo dal ribadire la longevità storica, gli scopi e le prospettive di crescita futura del volantino sulla base dei desiderata degli stessi fruitori, sottolinea l’adattabilità dello strumento ai trend in corso (quello ecologico in testa, ma non solo) e alle condizioni congiunturali (la pandemia da Coivid-19 e le conseguenti crisi sanitaria e socio-economica). Nel testo si fa uso di dati aggiornati a maggio 2020, raccolti da Eumetra MR, che descrivono le abitudini di acquisto dei beni di prima necessità, e i bisogni informativi necessari per organizzare ed ottimalizzare la spesa, soprattutto con riferimento ai punti vendita della Grande Distribuzione.

Nel corso della trattazione emerge il ruolo principe del volantino consegnato home-to-home, della preferenza per il volantino cartaceo, piuttosto che solo digitale, e della sua funzione di motore primo, iniziatore del customer journey dei clienti, e capace di orientarlo, impattando sull’experience complessiva offerta.

In conclusione, il volantino cartaceo esprime la sua valenza di “bussola” per i clienti, con grande potenzialità dovuta all’utilizzo di un linguaggio diretto, di maggiore concretezza e meno pubblicitario, rispetto ad altri canali tradizionali come radio, televisione e stampa; e, quindi, capace di emergere nel “rumore mediatico”. Ciò permette di conferirgli una posizione strategica nei piani comunicazione e marketing, e prospettare un futuro che lo vedrà – magari con vesti rinnovate in termini di messaggi e interfaccia digitale – pur sempre protagonista.

Tra i diversi argomenti, il white paper presenta i risultati di una ricerca un’indagine integrata condotta da Eumetra MR, qualitativa e quantitativa, con l’obiettivo di indagare le abitudini di acquisto dei beni di prima necessità, e dei bisogni informativi necessari per organizzare ed ottimalizzare la spesa, soprattutto con riferimento ai punti vendita della Grande Distribuzione.

La “Top 3” dei mezzi di comunicazione tra volantino, materiale del pdv, internet

Analisi e comparazione su organizzazione della spesa, heritage e brand

Sentiment verso promozioni e offerte personalizzate

Desiderata nei confronti dei volantini

SCARICA IL WHITE PAPER