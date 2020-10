EnerWeb coop è il nuovo marchio per la vendita all'utente finale (clientela domestica) di energia elettrica e gas direttamente online. A presentare il nuovo servizio è Nova Aeg Spa, società del Gruppo Nova Coop.

La nuova proposta è stata (e verrà) presentata attraverso corner dedicati e materiali informativi all’interno dei punti di vendita di Nova Coop, Coop Lombardia, Coop Vicinato Lombardia e Coop Liguria.

In appena tre anni di attività, EnerWeb Coop da start up è ascesa nel novero dei primi 20 operatori italiani dell’energia, secondo la classificazione di Arera (Autorità di regolamentazione per energia, reti e ambiente).

"La missione di Nova Aeg è portare i valori della cooperazione nella vendita di energia elettrica e gas -spiega Patrizio Dettoni, Presidente di Nova Aeg SpA-. La nostra condizione di operatore integrato che agisce in modo diretto sui mercati dell’energia ci consente l’accesso alle fonti primarie e la possibilità di crescere su questo mercato con una marginalità etica e corretta che ci permette di condividere i vantaggi, in termini di efficienza e competitività, con i nostri clienti. Nel settore retail la bontà dei risultati ottenuti ci ha spinti ad avviare questo nuovo canale perché pensiamo, con la fine del mercato tutelato, di avere la proposta adatta a intercettare anche quegli utenti che preferiscono entrare in contatto con noi attraverso strumenti digitali".

Proposta full digital: tariffe fisse, ecologia, flessibilità

Per attivare un contratto luce o gas con EnerWeb Coop basta seguire la procedura guidata online di pochi minuti. Coop avverte che non c'è nessun rischio di perdersi tra una moltitudine di tariffe e di opzioni accessorie. Propone per la luce una tariffa fissa bioraria con prezzo base a 0,06338 euro al kWh per il giorno e 0,05438 euro al kWh per la notte; per il gas, un prezzo fisso a 0,2043 euro allo Smc.

Il prezzo della componente materia prima rimane bloccato fino al 31 dicembre 2022. E poi -aggiunge Nova Aeg- perché si paga solo quanto effettivamente consumato e senza vedersi addebitati costi amministrativi e di fatturazione aggiuntivi o altre brutte sorprese in bolletta. La proposta EnerWeb Coop è anche ecologica, perché tutta l’energia elettrica EnerWeb Coop è certificata e proviene da un mix di fonti rinnovabili al 100%, bilanciato fra idroelettrico e fotovoltaico.

A tutti i soci di Nova Coop, Coop Lombardia, Coop Vicinato Lombardia, Coop Liguria e ai possessori di Fidelity Card dei supermercati Coop di Sardegna è riservata un’ulteriore offerta speciale: alla sottoscrizione del contratto verrà riconosciuto uno sconto del 10% sul costo della componente materia prima, portando il prezzo della tariffa luce a 0,05704 euro al kWh per il giorno e 0,04894 euro al kWh per la notte e quello del gas a 0,18387 euro allo Smc.

Anche il sistema di pagamento è digitale, semplice e sicuro: addebito diretto preautorizzato su conto corrente con invio delle fatture via email e possibilità di accedere in ogni momento alla propria area cliente personale sul web.

Webbee, l’assistente digitale

Webbee (pronuncia Webbi), è il collega digitale che racconterà il nuovo servizio sul canale Facebook di EnerWeb Coop per comunicarne i punti di forza e aiutare gli utenti a conoscere meglio il mondo dell’energia e a comprendere gli aspetti principali di una bolletta o le caratteristiche di una fornitura energetica. Pensato per dialogare soprattutto con il pubblico più giovane, Webbee è un millennial sempre connesso ma molto attento alla sua comunità e con un animo green che userà per spiegare come la giusta energia sia in grado di concorrere in modo determinante alla difesa dell’ambiente.

"Fin dal lancio del marchio EnerCasa Coop nel mercato retail abbiamo deciso di distinguere la nostra proposta commerciale rispetto a quella di centinaia di concorrenti spiegando che la nostra energia era differente perché aveva un volto -precisa Massimo Candellone, direttore commerciale Nova Aeg SpA-. La pandemia ha influito sulle vite di tanti e modificato molte abitudini di consumo, accelerando la ricerca di un numero crescente di beni e servizi attraverso il digitale. Noi abbiamo scelto di seguire il consumatore su questo nuovo canale senza abbandonare la nostra caratteristica distintiva. La nostra energia continua ad avere un volto, dato dalla serietà della proposta e dalla credibilità dei nostri valori e confermato, una volta di più, dalla garanzia per il cliente di poter chiedere aiuto direttamente ai nostri informatori quando seleziona uno dei canali di contatto a sua disposizione".