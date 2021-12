Con epay la Mastercard si acquista e si ricarica in gdo

Qual è oggi la risorsa più preziosa? A questa domanda la maggior parte degli italiani darebbe la stessa risposta: il tempo. Interpellati da Doxa, sei nostri connazionali su dieci affermano di fare molta fatica a ritagliarsi del tempo per sé, un problema percepito soprattutto nella fascia d’età compresa far i 35 e i 44 anni

Ecco allora che il retail viene incontro anche a questa necessità, proponendosi oltre che per gli acquisti anche come uno spazio multifunzionale per molte delle incombenze quotidiane. L’organizzazione della giornata cambia radicalmente quando non si è più costretti a dividersi tra banca, supermercato e poste, ottimizzando così gli spostamenti ed i tempi di attesa.

epay, il principale fornitore di servizi e soluzioni prepagate negli oltre 700.000 punti vendita serviti in Italia, in Europa e nel resto del mondo, da sempre supporta in questa missione le insegne del food e dell’elettronica, mettendo a disposizione le proprie soluzioni tecnologiche e il suo know-how.

Qualche esempio? In veste di unico distributore autorizzato in Italia, ha portato le ricariche telefoniche nella gdo. Grazie alla soluzione “Clicca e Ricarica” permette inoltre di richiedere la ricarica telefonica e concludere l’acquisto in cassa, anche in contanti. Non solo, epay ha portato nelle casse dei supermercati anche il pagamento delle bollette e un’ampia gamma di carte prepagate per la tv in streaming, l’e-commerce e i servizi digitali. Una gamma di servizi già molto ampia che ora si arricchisce con un’altra novità: la possibilità di attivare e ricaricare in cassa la carta Mastercard MuchBetter. Tutte le insegne partner di epay hanno già a disposizione quest’opzione aggiuntiva, che permette loro di mostrarsi ancora più vicine alle esigenze dei clienti.

La carta senza il conto corrente e senza commissioni

MuchBetter è l’app di pagamento rivoluzionaria che unisce tecnologia e sicurezza, già apprezzata da centinaia di migliaia di utenti nel mondo che la utilizzano per fare acquisti online ed offline in modo sicuro e veloce, senza necessità di un conto corrente bancario. Partner di questa rivoluzione è epay, che ha scelto di portare in Italia MuchBetter permettendo così alla gdo di offrire un servizio senza paragoni: acquistare e ricaricare la carta Mastercard MuchBetter - completamente gratuita, e ora senza costi di commissione - al supermercato. Gli italiani sono preoccupati dal caro prezzi e MuchBetter, che ascolta le esigenze degli italiani, taglia tutti i costi per avere l’unica Mastercard totalmente gratuita e completa di ogni tipo di servizio. Dopo aver scaricato l’app, creato il conto e completato la verifica dell’identità, è possibile ricaricare la propria Mastercard MuchBetter utilizzando il PIN riportato sullo scontrino stampato dalla cassa del punto vendita dove è stata acquistata la ricarica. L’importo verrà caricato per intero, i clienti che spenderanno ad esempio 50 euro per la carta Mastercard MuchBetter vedranno ricaricata la carta per l’intero valore, 50 euro.

Una volta caricato il credito, si può iniziare a utilizzare la carta MuchBetter (dotata di IBAN) dal proprio smartphone per effettuare acquisti online o alle casse dei supermercati utilizzando GooglePay, ma anche richiedere gratuitamente la carta fisica utilizzabile per prelevare presso tutti i bancomat.

La carta prepagata fisica Mastercard, nominativa, ricaricabile e contactless, verrà recapitata direttamente al proprio domicilio e funziona come qualsiasi altra carta prepagata: si possono effettuare transazioni on-line e offline nei negozi che accettano Mastercard in Italia e all’estero, oltre che prelevare presso tutti gli ATM. La carta prepagata ricaricabile MuchBetter è dunque sinonimo di comodità ma anche di sicurezza grazie ad un CVV dinamico e all’autenticazione Touch ID. La sicurezza quindi è massima, allineata agli standard di epay.

