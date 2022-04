Lo Chef stellato Riccardo De Pra curerà lo spazio in fiera; presentate le referenze storiche e il Cremosissimo L’Originale 175 g in pack a mezzaluna

Bergader sceglie di festeggiare i suoi primi 120 anni di storia a Cibus, con una soluzione non solo espositiva ma anche gustativa: un ristorante con cucina a vista, con nome “Centoventi” (padiglione 02, stand H 060), aperto durante i giorni della fiera, guidato dallo chef Riccardo De Pra, il cui ristorante “Dolada” a Pieve d’Alpago (BL) detiene la stella Michelin più longeva d’Italia.

“Centoventi -spiega Antje Müller-De-Leo, amministrazione e comunicazione di Bergader Italia- nasce con l’obiettivo di celebrare il marchio con un temporary restaurant unico ed elegante. Vuole essere l’occasione per circondarci dei collaboratori, dei giornalisti, dei foodblogger e di tutti gli amici di Bergader in un momento di convivialità. Il menù? Verrà preparato per l’occasione e non sarà svelato fino all’apertura delle porte del locale. Ovviamente sarà improntato su pietanze capaci di esaltare le caratteristiche organolettiche dei formaggi Bergader e tramettere al palato tutto il gusto della montagna”.

L’anniversario del 120 anni, che avrà nel temporary restaurant la sua punta di diamante, sarà poi arricchito da altre iniziative a beneficio del consumatore: per la prima volta l’azienda ha in previsione l’organizzazione di giochi a premi nei punti di vendita, che consentiranno al cliente di alleggerire le spese. Per quanto riguarda la comunicazione, sarà proposto un altro flight in Tv e pianificazione sui quotidiani di settore dopo il periodo estivo.

Cibus sarà anche l’occasione per presentare al mercato non solo le referenze storiche - a partire dagli erborinati Edelpilz e Bavaria Blu - ma anche l’ultima new entry nella gamma Bergader, il Cremosissimo L’Originale 175 g nell’innovativo pack a mezzaluna; la confezione richiudibile protegge le caratteristiche del prodotto, mentre la grammatura ridotta è perfetta per incontrare le esigenze dei nuclei famigliari poco numerosi.

Il riposizionamento che funziona

Dal 2019 Bergader ha attivato un percorso di riposizionamento che ha condotto l’azienda a rendersi maggiormente visibile al consumatore e a raccontare le specificità dei suoi prodotti di montagna. Il cammino prosegue ancora adesso e nuovi lanci sono attesi per il 2023. Inoltre: “L’Edelpilz -spiega Luca Fontana, direttore vendite di Bergader Italia- la referenza storica del marchio, giunta a quasi 100 anni di storia, si sta affermando su scala internazionale”.

I valori di Bergader sono già presenti nel significato del suo nome, letteralmente “vena di montagna”. L’azienda porta con sé il valore della semplice bellezza naturale dei pascoli verdi dove crescono e si alimentano le mucche da cui il marchio si rifornisce di latte. “Un nome che significa rispetto per la tradizione montana e la sensibilità di chi vive la montagna ogni giorno”.