Con il World Cancer Day le “Arance Rosse per la Ricerca” tornano in 9.000 supermercati per AIRC

Oltre 50 insegne della Grande Distribuzione e della Distribuzione Organizzata aderiscono all’iniziativa le “Arance Rosse per la Ricerca” per sostenere il lavoro dei ricercatori AIRC per rendere il cancro sempre più curabile.

Solo in Italia sono 390.700 i nuovi casi di tumore diagnosticati nel 2022, in aumento rispetto agli anni precedenti. Per fronteggiare questa emergenza globale, sabato 4 febbraio si tiene il World Cancer Day, la Giornata mondiale contro il cancro indetta nel 2000 dalla Union for International Cancer Control (UICC).

La Grande Distribuzione e la Distribuzione Organizzata partecipano insieme a Fondazione AIRC con l’iniziativa “Le Arance Rosse per la Ricerca”, che prende il via simbolicamente in questo giorno. Sono oltre 50 insegne aderenti, con 9.000 punti vendita e oltre 870 mila reticelle distribuite nel periodo. Per ogni confezione distribuita dal 4 febbraio, AIRC riceverà 50 centesimi per sostenere il lavoro dei propri ricercatori.

Con questa iniziativa, dal 2016 Fondazione AIRC ha raccolto 1.160.000 euro che hanno dato un contributo continuativo ai progetti di ricerca di migliaia di scienziati che lavorano in Italia per rendere il cancro sempre più curabile.

“L’attività cresce di anno in anno coinvolgendo sempre più persone, grazie alla capillarità sul territorio dei partner che rafforzano il loro supporto o aderiscono per la prima volta”. Secondo Niccolò Contucci, Chief Fundraising Officer di Fondazione AIRC, “oltre a sostenere i nostri scienziati, queste occasioni ci ricordano che la salute si tutela anche con gesti concreti come mangiare in modo sano, con una scelta consapevole che parte proprio al momento della spesa. Per questo la GDO è un partner strategico per arrivare a milioni di italiani con informazioni sulla prevenzione”. Sono i temi promossi dalla storica campagna AIRC “Le Arance della Salute”, in cui questa iniziativa si inserisce prolungando la durata oltre allo storico appuntamento nelle piazze, che quest’anno si è tenuto il 28 gennaio.

Le insegne aderenti

ALDI; Apulia Distribuzione (Carrefour); Bennet; Carrefour; Consorzio Coralis; Consorzio Coop Nordovest (Coop Liguria, Novacoop e Coop Lombardia); Consorzio Coralis; CRAI (AMA CRAI, CRAI Sardegna, CRAI Tirreno); Despar; Etruria Retail (Carrefour); Iper La Grande i; Gruppo Gabrielli; Gruppo Rossetto; Gruppo VéGè (GDA; GFE; Gruppo Arena; Fratelli Morgese; Multicedi; Piccolo; Supertosano); Lidl; MD; PAM PANORAMA; Penny.; Selex Gruppo Commerciale (Arca; Alfi; Cadoro; CDS; Cedi Marche; Cedi Gros; Dimar; Italmark SRL; L’abbondanza; Maxi Dì, GMF; Megamark; Rialto; Superemme; Super Elite; Unicomm); Realco (Sigma); Sogegross (Basko; Doro; Ekom); Supercentro (Sisa); Supermercati Visotto; Unes supermercati.

