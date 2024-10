Con Sapore, il nuovo bar ristorante di Conad, apre anche al centro commerciale Airone di Monselice in concomitanza con l'inaugurazione del restyling

Con Sapore, il nuovo bar ristorante di Conad, apre anche al centro commerciale Airone di Monselice (via Cristoforo Colombo 79), proponendosi come luogo di ristoro per colazioni e aperitivi, ma come una vera e propria mensa per i lavoratori e le aziende della zona. Con Sapore si propone infatti alle imprese del territorio (attraverso offerta di convenzionamento) per fornire ai dipendenti un punto di riferimento per le loro pause pranzo. Il locale (250 mq) si trova nelle vicinanze del supermercato Spesa Facile e del pet store Conad. All’interno lavorano dieci persone. Il bar ristorante offre un'ampia varietà di servizi, dalla colazione all'aperitivo, dal sandwich veloce alla pasticceria, fino al pranzo preparato dai cuochi Conad. Orari di apertura da lunedì a sabato 7-20,30 e domenica dalle 8 alle 20.

"L’inaugurazione fa parte di un importante investimento della nostra cooperativa su Monselice -spiega Luca Panzavolta, dell'amministratore delegato di Cia-Conad, Luca Panzavolta.-. Nella stessa giornata avverrà il lancio della rinnovata galleria commerciale, che ha subito un’importante ristrutturazione e all’interno della quale abbiamo da poco inaugurato lo Spesa Facile e il Pet Store. Il format Con Sapore completa la nostra offerta di servizi: siamo certi che sarà accolto con favore dal pubblico, grazie alla qualità e alla convenienza che esprime".