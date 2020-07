Conad: 1,5 miliardi di investimenti per lo sviluppo

Per il triennio 2020-2022, Conad sta programmando investimenti per 1,5 miliardi di euro, finalizzati a rafforzare il posizionamento nel mercato e promuovere interventi per il continuo miglioramento della rete esistente e al rafforzamento della presenza nelle aree con bassa quota di mercato. Conad chiude il 2019 con risultati positivi registrando un fatturato della rete attestato a 14,2 miliardi di euro (+5,9% rispetto al 2018).

“I risultati conseguiti nel 2019 e la conquista della leadership assoluta della Gdo in Italia

sono il frutto del nostro modello imprenditoriale cooperativo, in cui a fare la differenza sono i nostri soci imprenditori, la nostra marca e la capacità di investire nella rete e nell’innovazione - dichiarato l’Ad di Conad Francesco Pugliese-. Siamo orgogliosi per quanto conseguito e sappiamo che essere leader comporta grandi responsabilità soprattutto in un momento estremamente difficile per la vita economica e sociale del Paese. Il nostro impegno sarà ancora più forte e non cambierà: saremo vicini alle persone e alle famiglie in difficoltà e alle grandi come alle piccole imprese dell’agroalimentare italiano continuando a tenere nel debito conto il benessere delle comunità; proseguiremo con scelte di investimento per lo sviluppo della nostra rete, ma anche nella formazione di nuova imprenditoria e in particolar modo giovanile”.

La crescita nel 2020

Al 31 maggio 2020, l’andamento del fatturato a parità di rete fa registrare una crescita del 7,3% rispetto allo stesso periodo del 2019. Performano bene gli Ipermercati (+20,2%), i Conad City (+18,6%), i Margherita Conad (+21,7%) e, tra i format, crescono a doppia cifra i PetStore (82,5%).

Il trend positivo è legato anche al perfezionamento dell’acquisto della quasi totalità delle attività italiane della francese Auchan che sarà portata a termine entro il mese di settembre. Attualmente è stato effettuato il passaggio di 152 su 265 punti di vendita della catena francese sotto l’insegna Conad, mentre 18 negozi sono in fase di ristrutturazione.