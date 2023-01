Conad Adriatico: l’impegno per le scuole e l’ambiente

Migliaia gli studenti coinvolti nel secondo evento organizzato da Conad Adriatico nell’ambito di Unisona che nei prossimi mesi vedrà altri due incontri

Seconda tappa del progetto Unisona dedicato al mondo della scuola e sostenuto da Fondazione Conad Ets. Conad Adriatico ha tenuto oggi a Rocca San Giovanni (Ch) un incontro per 250 studenti delle scuole medie e superiori del territorio, seguito in diretta satellitare da oltre 30mila studenti collegati da tutta Italia. L’incontro è stato condotto da Sara Segantin, scrittrice, narratrice scientifica e presentatrice televisiva di programmi relativi a sostenibilità e giustizia climatica e ha visto anche la partecipazione straordinaria di Giovanni Storti, componente del trio Aldo, Giovanni & Giacomo, impegnato da sempre nella riflessione sui temi ambientali. Tra i relatori: la climatologa Elisa Palazzi, l’ingegnere ambientale Giovanni Mori, attivista del movimento Fridays For Future Italia, e la referente Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, Ottavia Ortolani.

Si tratta del secondo evento organizzato nell’ambito di Unisona che nei prossimi mesi vedrà altri due incontri: il 23 febbraio sul tema Valore della diversità e prevenzione della violenza; il secondo il 4 aprile sull'Educazione alimentare.

Le dichiarazioni

“Tutti noi che operiamo per rafforzare l’insegna Conad sposiamo la cultura della sostenibilità che ci permette di ascoltare e accompagnare le Persone verso un futuro migliore" dichiara Michele Reale, socio del territorio di Conad Adriatico.

“Grazie alla partecipazione attiva delle nostre Cooperative e dei Soci Conad su tutto il territorio nazionale, possiamo infatti offrire alle scuole di ogni Regione l’accesso gratuito a un ricco programma di formazione che prevede giornate di educazione ambientale (come quella del 19 gennaio), di educazione alla legalità (come l’emozionante incontro con il Presidente Grasso dello scorso novembre), di educazione alimentare e al rispetto dell’altro, che abbiamo in programma per i prossimi mesi" afferma la direttrice di Fondazione Conad Ets Maria Cristina Alfieri.

L'impegno per la sostenibilità

Il rispetto per l'ambiente è da sempre tra i valori di Conad e delle cooperative. In questo ambito il gruppo ha adottato importanti strategie su più ambiti, dalla logistica al packaging, dai consumi energetici dei magazzini e dei punti di vendita alla produzione dei rifiuti, sostenendo l’adozione di modelli di gestione più sostenibili e circolari, promuovendo tra i clienti buone pratiche per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente e progetti “sostenibili” a favore dell’intera comunità, molti dei quali dedicati ai giovani.