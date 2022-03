I 50 anni di Conad Adriatico: i numeri del successo

Mezzo secolo di attività: è il più recente traguardo di Conad Adriatico che traccia un bilancio per i suoi primi cinquant’anni di cooperazione e di impegno fianco delle persone e delle comunità. “Conad Adriatico da 50 anni è una filiera di persone al servizio di molte comunità -dichiara Antonio Di Ferdinando, amministratore delegato di Conad Adriatico-. Un traguardo importante che arriva purtroppo in un momento particolarmente drammatico sul fronte internazionale. Come tutti nel mondo, anche noi di Conad Adriatico stiamo osservando gli sviluppi in corso in Ucraina con grande preoccupazione e speriamo in un ritorno alla pace, in sicurezza, il prima possibile. Per quel che ci riguarda continueremo a fare la nostra parte impegnandoci insieme ai nostri soci per sostenere le comunità e promuovere azioni ed iniziative virtuose sul territorio. Ascoltare, accompagnare le Persone e le Comunità, creare valore condiviso per i territori che ci ospitano è la nostra naturale vocazione”.

Oggi, Conad Adriatico opera in cinque regioni italiane: Marche (Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Ancona città e alcuni Comuni della provincia stessa), Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata oltre che in Albania e nel Kosovo. Conta 453 punti di vendita e un fatturato di oltre 1.800 milioni di euro, +7,72% rispetto all'anno precedente con una previsione per il 2022 di 1.918 milioni di euro.

"Per il futuro -prosegue Di Ferdinando- il nostro impegno prosegue nella stessa direzione, per continuare ad evolvere verso nuovi obiettivi, abbracciando le sfide dei nostri tempi e crescere insieme alle nostre comunità per rafforzare sempre più il nostro essere Persone Oltre le Cose”.