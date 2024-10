Conad al fianco di WWF per sensibilizzare i clienti

Iniziative di informazione all'interno dei punti di vendita PetStore Conad per sostenere il pianeta. È l'attività di Conad per il WWF nell'ambito della strategia Sosteniamo il futuro

I PetStore Conad saranno coinvolti in una serie di attività informative al fianco del WWF, nell'ambito della strategia Sosteniamo il futuro che rientra nell'impegno Esg di Conad. “Proporre ai nostri clienti comportamenti più responsabili è parte integrante del nostro impegno concreto per il Pianeta -ha dichiarato Silvia Bassignani, direttrice canali, new business e Crm di Conad-. Per questo, siamo orgogliosi di sposare le cause promosse da WWF portandole nei nostri PetStore Conad."

L'attività

Questa iniziativa si articolerà in quattro giornate fino al 12 ottobre coinvolgendo 145 Conad PetStore sull’intero territorio nazionale, all'interno dei quali i clienti potranno scoprire, grazie ai Brand Ambassador di WWF, le caratteristiche del programma Pandas, che ha l’obiettivo di proteggere il futuro del Pianeta e salvaguardare tutte le specie che lo popolano, attraverso l’attivazione di una donazione regolare.

Inoltre, in 18 PetStore Conad è prevista anche un’attività di truccabimbi, con la realizzazione di maschere e volti per sensibilizzare i più piccoli alla salvaguardia delle specie animali, e un photobooth, in cui i clienti Conad potranno scattarsi una foto da condividere con le persone a loro più care