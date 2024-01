Conad dona 1,7 milioni di euro a 27 ospedali italiani

#Esg. Si conclude con successo la Collezione da favola di Conad, in collaborazione con Goofi by Egan, per sostenere i progetti pediatrici in 27 ospedali

L'iniziativa di collezionamento solidale Una collezione da favola, attiva nei punti di vendita Conad da ottobre a dicembre 2023 ha raggiunto la somma di 1,7 milioni di euro, donati da Conad a 27 ospedali italiani. “Siamo orgogliosi di aver dato il nostro contributo agli ospedali e ai reparti pediatrici di tutta Italia, a conferma del fatto che anche i piccoli gesti, se realizzati tutti insieme, possono fare la differenza per il futuro delle Comunità" dichiara Francesco Avanzini, direttore generale di Conad.

Questa operazione rientra nel più ampio impegno e progetto di sostenibilità di Conad

Sosteniamo il futuro, basato su tre dimensioni fondamentali: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.

L'iniziativa

L’attività, realizzata in collaborazione con Goofi by Egan, come raccontato in questo articolo, sostiene i reparti pediatrici del territorio e ha visto il coinvolgimento dei clienti, possessori di Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad Card. I consumatori hanno partecipato acquistando i prodotti della linea dei soggetti natalizi Goofi, ispirati ai personaggi delle fiabe, realizzati in plastica (ABS) 100% riciclata. Per ogni prodotto venduto nei punti di vendita Conad, sono stati devoluti 50 centesimi a favore degli ospedali e dei rispettivi progetti pediatrici.

In questo ambito e con progetti di questo tipo, Conad è riuscita a devolvere, negli ultimi tre anni, oltre 5,8 milioni di euro.