La collezione solidale di Conad in sinergia con Egan

#Esg. Nuova iniziativa solidale per Conad che lancia la collezione Goofi in collaborazione con Egan, azienda home decor, per sostenere reparti pediatrici

Si rinnova la collaborazione di Conad con Egan, specializzata nell'home decor. Il lavoro fianco a fianco ha dato vita a Una collezione da favola, un'iniziativa solidale che andrà a sostenere i reparti pediatrici di 27 ospedali italiani. Infatti, per ogni premio distribuito, Conad donerà 50 centesimi a sostegno delle strutture ospedaliere.

"Per noi di Conad la sostenibilità è concreta e realizzata su più fronti, dall’attenzione all’ambiente, al sostegno delle persone e delle comunità in cui operiamo -dichiara Francesco Avanzini, direttore generale operativo di Conad-. Negli ultimi due anni insieme ai nostri clienti abbiamo devoluto 4,1 milioni di euro a sostegno dei reparti pediatrici. Una dimostrazione concreta che anche i piccoli gesti, se realizzati tutti insieme, possono fare la differenza per il futuro delle comunità”.

Sosteniamo il futuro

Attività di questo tipo rientrano nell'ambito del progetto di sostenibilità di Conad Sosteniamo il futuro, basato su tre dimensioni dell’agire quotidiano dell’insegna:

rispetto dell’ambiente

attenzione alle persone e alle comunità

valorizzazione del tessuto imprenditoriale

del territorio italiano.

La collezione solidale

Sarà possibile partecipare dal 30 ottobre al 10 dicembre 2023 utilizzando la propria Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad Card con le quali si potrà collezionare una linea di 12 soggetti natalizi Goofi, ispirati ai personaggi delle fiabe più classiche. Anche in questo caso, Conad presta attenzione alla sostenibilità: ogni soggetto è infatti realizzato in plastica (ABS) 100% riciclata e confezionato in buste singole realizzate in carta certificata FSC.

A ciò si aggiunge la possibilità di accedere ad audiofavole dedicate ai gufi, con reinterpretazioni in chiave moderna dei grandi classici delle fiabe, grazie al QR code presente sul retro di ogni confezione.