Conad: i primi cinque mesi del 2022

Continua il piano di investimenti triennale: 2,08 miliardi di euro per aperture, ristrutturazioni, digitalizzazione e sostenibilità

Nei primi mesi del 2022 Conad consolida ulteriormente il trend già positivo del fatturato. La crescita è correlata all’andamento di formati come Spazio Conad che, infatti, segna l’incremento di fatturato più rilevante del gruppo, con un +7,40% rispetto allo stesso periodo del 2021. Importanti anche i risultati raggiunti da Conad Superstore (+3,28%) e, senza sorprese, si confermano positivi anche gli andamenti dei canali Conad (+2,22%) e Conad City (+1,89%). Fanno particolarmente bene, poi, i concept store che si caratterizzano per una crescita dinamica con incrementi sostanziali: + 107,9% per la ristorazione, +40,59% per il PetStore e +20,21% per la Parafarmacia.

Il commento dell’Ad

L’Amministratore delegato, Francesco Pugliese, commenta: “Nel 2021 abbiamo consolidato la nostra rilevanza sul tessuto economico e sociale del Paese, ottenendo risultati soddisfacenti che dimostrano come il nostro modello di imprenditori associati in cooperativa sia in grado di produrre risultati anno dopo anno. Pandemia e guerra in Europa -continua Pugliese- hanno innescato cambiamenti che saranno duraturi: nei mercati, nei sistemi produttivi, nei comportamenti di consumo.” Pugliese si sofferma, poi, sui progetti di ammodernamento: “Noi di Conad ci siamo e come insegna leader della gdo continuiamo a investire per creare valore all’interno dei nostri punti di vendita, rendendoli sempre più moderni e sostenibili -afferma Pugliese-. Ma per noi sostenibilità significa anche sostenere le Comunità in cui operiamo: per questo siamo in prima linea per evitare il trasferimento dei rincari delle materie prime ai clienti. Lo facciamo con i nostri prodotti a marchio e con l’operazione Bassi e Fissi, un paniere che offre centinaia di prodotti indispensabili a prezzi ribassati e con una qualità che non teme confronti”.

Risultati del 2021

Conad presenta alla comunità finanziaria i risultati dei bilanci consolidati delle Cooperative, che sono stati chiusi con la fine del 2021 e approvati dall’assemblea dei soci.

Nello scorso anno il fatturato della rete Conad ha toccato i 17 miliardi di euro, in aumento del 6,5% rispetto al 2020, e sopra la media del mercato.

La società ha esposto il piano di sviluppo per il triennio 2022-2024 che destina quasi 3 miliardi di euro a progetti virtuosi: ammodernamento dei punti di vendita, spinta alla digitalizzazione e alla sostenibilità. Inoltre, Conad punta all’implementazione di una piattaforma digitale per la gestione dell’eCommerce e per lo sviluppo di un’ampia gamma di servizi per l’alimentazione, la persona, la famiglia e anche la casa.

Hey Conad

La società annuncia che nelle prossime settimane verrà lanciata la nuova piattaforma Hey Conad, sviluppata in partnership con Intema srl, e che sarà dedicata al mondo dell’eCommerce e dei servizi digitiali in generale per i clienti Conad. Un progetto tutto dedicato all’online, che avrà carattere nazionale.

