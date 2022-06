Conad: crescono rete vendita e mdd

Il 2021 si chiude per Conad con numeri in crescita sia per quanto riguarda gli store sia per la mdd che registra una quota del 31%

I risultati di bilancio di Conad segnano importanti numeri di crescita per il 2021, anno chiuso con un fatturato della rete Conad di 17 miliardi di euro (+6,5%). La rete di vendita lo scorso anno si è attestata a 3.332 punti di vendita a cui vanno sommati i 334 concept store di parafarmacie, ottici, pet store, distributori di carburante. La quota di mercato si è consolidata negli ultimi 12 mesi, arrivando al 15,07%. Crescono i Comuni coperti da almeno un punto di vendita dell’insegna, 1.616 contro i 1.470 (+9,9%) di

dieci anni fa, con particolare riferimento ai piccoli comuni sotto i 5mila abitanti, dove sorgono oltre 500 punti di vendita a insegna Conad.

Infine, anche le famiglie raggiunte dai punti di vendita Conad sono aumentate negli ultimi 10 anni, passando da 7,2 milioni a 11,4 milioni, con una crescita del 58,3%. Allo stesso tempo, sono cresciute anche le carte fedeltà emesse da Conad, pari nel 2021 a 8,1 milioni di unità.

"Nell’anno della ripartenza, abbiamo sostenuto quotidianamente le Comunità in cui operiamo, tenendo fede al nostro dovere di commercianti. Lo abbiamo fatto promuovendo il nostro ruolo sociale, con oltre 500 punti vendita aperti nei piccoli Comuni sotto i 5mila abitanti, ed effettuando investimenti di lungo periodo in sostenibilità, un valore su cui siamo e vogliamo essere sempre più leader, e che abbiamo messo in cima alla nostra piramide strategica -dichiara Valter Geri, presidente di Conad-. Il nostro essere uniti e guidati dai nostri valori e dai nostri principi ci rende più forti delle avversità e siamo consapevoli di dover avere un ruolo nel loro superamento, di dover essere dalla parte di chi cerca le soluzioni, di chi trova e dà risposte, lavorando insieme per il bene delle persone. Per questo, oggi più che mai, noi siamo Persone oltre le cose”.

Il peso della mdd

Cresce anche la mdd che ha raggiunto a fine 2021 una quota del 31% sul totale delle vendite nel canale super e un fatturato pari a 4,8 miliardi di euro (+ 5,8% a valore rispetto al 2020), con la quota delle private label nel canale super che è passato dal 24,7% al 31%. Aumenta anche il peso dei prodotti a marchio del distributore Conad sul totale mdd Italia nel canale super, passato in 10 anni dal 23 al 35%, contribuendo in maniera decisiva alla progressiva affermazione della private label nel mercato italiano.

Il futuro

Prosegue il piano di investimenti triennale (2021-2023) di Conad da 1,8 miliardi di euro destinato alla modernizzazione della rete di vendita secondo i quattro pilastri strategici dell’insegna: la canalizzazione, con risposte puntuali e diversificate rispetto alle esigenze dei clienti; la marca del distributore; la sostenibilità e la digitalizzazione, con l’adozione di un approccio strategico improntato all’omnicanalità, intesa come integrazione circolare tra punto di vendita fisico e punti di contatto digitali.