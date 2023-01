Conad Nord Ovest al fianco delle donne

#Esg. Prosegue l'impegno di Conad Nord Ovest per il sociale. La cooperativa ha raccolto 104mila euro per sostenere i centri antiviolenza

Da anni Conad Nord Ovest sostiene e promuove progetti di sensibilizzazione, prevenzione e formazione per sostenere i diritti delle donne contro la violenza e la discriminazione. In questo contesto rientra la donazione di 104.000 euro, raccolti in appena tre giorni, per il sostegno ai centri antiviolenza e alle organizzazioni associate a D.i.Re – Donne in Rete contro la Violenza impegnati nella lotta alla violenza sulle donne nei territori di competenza della cooperativa. L’associazione, attiva su tutto il territorio nazionale, sostiene circa 21.000 donne attraverso il lavoro quotidiano di oltre 100 Centri antiviolenza e più di 50 Case Rifugio.

La raccolta

I clienti sono stati coinvolti in questo progetto a cui hanno contribuito soci e cooperativa lanciando l’iniziativa Aggiungi 1€ alla tua spesa, attiva dal 25 al 27 novembre nei punti di vendita della rete Conad Nord Ovest di Toscana, Emilia (prov. Bologna, Modena, Ferrara, Imola), Lombardia (prov. Mantova), Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, Lazio (comune di Civitavecchia) e Sardegna. I consumatori hanno infatti aggiunto 1 euro alla spesa in cassa contribuendo alla causa. Inoltre, fino al 31 gennaio, nell’ambito del programma di fidelizzazione, attraverso il catalogo miPREMIO, legato alla raccolta punti e al catalogo premi, i clienti potranno devolvere 400 punti che si trasformeranno in un contributo di 5 euro a favore delle sedi provinciali o di quella nazionale dell’Associazione.

Le dichiarazioni

"Il contrasto alla violenza contro le donne può essere portato avanti anche grazie al supporto di progetti come questo. Far conoscere la violenza e, soprattutto, i luoghi che affiancano le donne nei loro percorsi di libertà è fondamentale per portare avanti il cambiamento che tutte e tutti ci auguriamo" dichiara Antonella Veltri, presidente D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza.

“L’impegno di Conad Nord Ovest e dei Soci è sempre orientato a creare valore condiviso per le Comunità in cui siamo presenti, anche attraverso la promozione di progetti ed iniziative che contribuiscano alla diffusione di una cultura del rispetto e della prevenzione, affinché le donne abbiano pari opportunità all’interno della società, sostenendo un futuro più sostenibile" aggiunge il presidente di Conad Nord Ovest Roberto Toni.