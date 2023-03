Conad Nord Ovest: la maxi installazione per le donne

#Esg. L'iniziativa di Conad Nord Ovest a sostegno di Viva Vittoria OdV, con il supporto di Fondazione Conad Ets, prosegue con una maxi istallazione

Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato l'iniziativa di Conad Nord Ovest a sostegno di Viva Vittoria OdV, per dire no alla violenza di genere, con il supporto di Fondazione Conad Ets, la maxi coperta realizzata con quasi 4.000 quadrati fatti a maglia dall’intera comunità modenese e cuciti insieme con un filo rosso per sensibilizzare la cittadinanza contro la violenza di genere, è diventata un'istallazione artistica, allestita da una catena umana di volontarie e volontari, in Piazza Grande.

L’iniziativa si aggiunge a quella promossa lo scorso novembre a Grosseto in piazza Dante e anticipa l’installazione che si terrà il prossimo 11 e 12 novembre 2023 a Firenze in piazza Santa Croce.

Le dichiarazioni

“ Nel momento stesso in cui una donna è consapevole del proprio valore, diventa automaticamente artefice della propria esistenza ed è in grado di produrre un cambiamento in sé stessa e nella società- racconta una delle fondatrici e presidente di Viva Vittoria, Cristina Begni-. Come strumento per concretizzare questo progetto è stato scelto il fare a maglia, metafora di creazione e sviluppo di sé”.

“È nella nostra natura promuovere azioni che diffondano la cultura del rispetto verso il prossimo, attraverso l’adozione di comportamenti responsabili" dichiara Michele Orlandi, direttore rapporti soci Emilia di Conad Nord Ovest.

“L’iniziativa di Modena si inserisce nel programma nazionale che vede Fondazione Conad Ets accanto a Viva Vittoria OdV in tante piazze italiane -racconta Maria Cristina Alfieri, direttrice della Fondazione-. Abbiamo scelto di sostenere questo progetto perché, oltre ad aiutare concretamente le donne vittime di abusi, svolge un’importante azione culturale: sollecita intere comunità a dire no alla violenza di genere".