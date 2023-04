Conad premium partner di Earth Day 2023

#Esg. In questo contesto, ha dato il via all’edizione 2023 del progetto Forestiamo Insieme l’Italia, realizzato in collaborazione con Rete Clima

L'insegna sviluppa varie attività nel rispetto dell'ambiente. Conad ha appena annunciato di essere premium partner di Earth Day 2023, l’evento che AWorld e Club Silencio

organizzeranno sabato 22 aprile all’interno della Cavallerizza Reale e dei Giardini Reali di Torino nell’occorrenza della Giornata Mondiale della Terra.

In questo contesto, ha dato il via all’edizione 2023 del progetto Forestiamo Insieme l’Italia, realizzato in collaborazione con Rete Clima, ente non profit che promuove azioni di Corporate Social Responsibility, di sostenibilità e di decarbonizzazione.

“Per Conad esiste un solo modo di fare business: farlo in maniera sostenibile, con azioni concrete basate sulla partecipazione e sull’inclusività, alimentando la crescita e il benessere delle Comunità in cui operiamo ogni giorno -dichiara Giuseppe Zuliani, direttore customer marketing e comunicazione Conad-. Lo facciamo sia coinvolgendo i nostri clienti in iniziative virtuose come quella di Forestiamo Insieme l’Italia, sia selezionando partnership sostenibili con realtà che sposano i nostri ideali. Tutto questo è reso possibile in concerto con i nostri Soci e con le nostre Cooperative che contribuiscono all’obiettivo di accompagnare le persone verso un futuro più sostenibile”.

Il progetto

L'attività promuoverà nel corso dell’anno lo sviluppo di Bio Forest in Italia, foreste urbane e periurbane pensate per massimizzare l’impatto positivo sulla biodiversità. Particolare attenzione verrà dedicata al posizionamento di specie mellifere così da favorire gli insetti impollinatori e il loro monitoraggio. Saranno 11.000 i nuovi alberi che Conad pianterà con il supporto delle cinque Cooperative in 11 regioni italiane entro la primavera 2024. A ciò si aggiunge la campagna Foresta Italia che terminerà entro la primavera con l’obiettivo di 20.000 alberi piantati in 20 regioni italiane.

Con entrambe le edizioni di Forestiamo insieme l’Italia, Conad raggiungerà l’obiettivo di piantare complessivamente 31.000 alberi su tutto il territorio italiano.

La community

Insieme a AWorld, Conad ha sviluppato Sosteniamo il futuro - Community, un'iniziativa

presente in App Conad, dedicata agli utenti che vogliono attivarsi in un percorso di educazione e formazione verso comportamenti sostenibili in ambito ambientale. Attraverso le sfide e le azioni proposte nel 2023, l’insegna sostiene la campagna delle Nazioni Unite ActNow, un grande progetto che unisce a livello globale persone e aziende che contribuiscono, con le proprie scelte quotidiane, a preservare il pianeta. In questa cornice, Conad sostiene i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile del Pianeta proposti dalle Nazioni Unite e sottoscritti da 193 stati, tra cui l’Italia.