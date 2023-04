Pac2000A e Fondazione Conad Ets promuovono la corretta alimentazione

#Esg. Prosegue il percorso del progetto Unisona organizzato da Pac2000A Conad e da Fondazione Conad Ets per promuovere tra i giovani la sana alimentazione

Quattrocento studenti sono stati coinvolti nel corso della quarta tappa del progetto Unisona attivato da Pac2000A Conad e da Fondazione Conad Ets con l'obiettivo di promuovere una corretta alimentazione tra le nuove generazioni. Il quarto appuntamento si è tenuto a Roma, al Cinema Atlantic e ha coinvolto il Liceo Classico B. Russel, l’Itt Enrico Fermi, l’Istituto Paritario Arangio Ruiz, l’Iis Leopoldo Pirelli e il Centro Formazione Professionale PIO XI i cui studenti hanno seguito l'incontro, insieme a oltre 30mila studenti collegati da tutta Italia in diretta satellitare a cura della Fondazione Umberto Veronesi e con il patrocinio del Ministero dell'Istruzione e dal Comune di Milano.

Il progetto Unisona

L'iniziativa è stata attivata lo scorso novembre e ha proposto alle scuole italiane un programma di eventi in live streaming su temi di attualità e interesse per le nuove generazioni, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini del futuro attraverso la voce dei protagonisti dell’impegno sociale e civile del nostro Paese. Nel corso della quarta tappa, è stato illustrato il punto di vista della ricerca scientifica sui principi fondamentali di un’alimentazione sana, con uno sguardo rivolto alle nuove tecnologie e alla sostenibilità ambientale.

Le dichiarazioni

"L’alimentazione non è solo un tema centrale per la salute delle persone ma anche per la tutela dell’ambiente, per il sostegno dell’economia locale e per la promozione della diversità culturale. Questi sono solo alcuni dei principi che guidano l’operato di Pac 2000A da oltre 50 anni e che, con grande piacere, ritroviamo nel progetto Unisona e nelle parole degli esperti delle Fondazioni Umberto Veronesi e Bambino Gesù. Constatare l’interesse e la partecipazione di così numerose ragazze e ragazzi all’evento organizzato oggi con Fondazione Conad Ets è per noi motivo di grande orgoglio, perché siamo consapevoli che individui, comunità e Istituzioni possono contribuire attivamente a promuovere uno stile di vita più etico e sostenibile, che aiuti a costruire un futuro più sano per tutti” dichiara Massimo Ladisa, direttore Area Lazio di Pac 2000A Conad.

“Fondazione Conad Ets nasce da un sistema che ha alle spalle una lunga storia di impegno sociale e di attenzione alla formazione dei giovani, ecco perché siamo orgogliosi di sostenere questo importante progetto dedicato ai ragazzi delle scuole di tutta Italia -afferma la direttrice Maria Cristina Alfieri-. L’obiettivo è che, in futuro, la scelta del cibo da portare in tavola tenga sempre più conto non solo del gusto, ma anche di parametri ambientali e sociali che danno al concetto di ‘buono’ un perimetro molto più ampio e di valore”.