Conad ripropone il Jazz Contest per i musicisti emergenti

Il concorso Conad Jazz Contest è dedicato a musicisti emergenti under 28che potranno esibirsi in occasione di Umbria Jazz. Aperte le iscrizioni

Il gruppo valorizza i giovani talenti attraverso iniziative dedicate come nel caso di Conad Jazz Contest, il concorso dedicato a musicisti emergenti under 28 e giunto alla sua nona edizione, in collaborazione con Fondazione Umbria Jazz. L'iniziativa coinvolgerà solisti e band, selezionate dalla community online e da una giuria artistica. Tutti i concorrenti sfideranno sul palco di Umbria Jazz in programma a Perugia dall'8 al 17 luglio 2022. "Rinnoviamo con soddisfazione il nostro supporto a un'iniziativa a noi molto cara -commenta Francesco Pugliese, amministratore delegato di Conad-. Lo facciamo non solo per il successo crescente dell'iniziativa, ma anche come espressione dell'impegno di Conad per la cultura e le giovani generazioni. Lo facciamo perché promuovere il talento è un modo per creare ricchezza per il Paese, dando ai ragazzi l’opportunità di restare in Italia e dando a tanti giovani artisti possibilità concrete di crescita professionale".

Come partecipare

Le iscrizioni si aprono oggi 5 maggio e si chiuderanno l'1 giugno 2022. Ci si potrà iscrivere gratuitamente su questo sito, caricando almeno tre brani del proprio repertorio. Tre le giurie: una tecnica, presieduta da Manuele Morbidini, sassofonista e compositore nonché direttore musicale della Umbria Jazz Orchestra, che individuerà nove finalisti, una seconda popolare composta dalla community online, che potrà commentare i brani in gara ed esprimere il proprio voto via web e da dispositivi mobile, decretando il decimo finalista. La terza è quella artistica presieduta da Stefano Bragatto, direttore di Radio Monte Carlo e formata da Marco Molendini, giornalista, Manuele Morbidini, musicista e direttore di Umbria Jazz Orchestra, Fabio di Bari, editore e produttore musicale e Patrizio Romano, Catalogue and Strategic Marketing Director, Warner Music.

Al completamento della definizione della rosa dei dieci finalisti e successivamente alle esibizioni durante il festival di fronte al pubblico della kermesse perugina, verrà quindi decretato dalla giuria artistica. Il primo classificato vincerà 5.000 euro a supporto della sua carriera. Anche quest'anno sarà disponibile il premio speciale per il singolo musicista più promettente, al quale sarà riservato un posto alla Berklee Summer School 2023 at Umbria Jazz Clinics.